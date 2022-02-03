Samanyolu Haber /Teknoloji / Zuckerberg uyardı: Ekran görüntüsü almayın, yoksa... /03 Şubat 2022 10:11

Zuckerberg uyardı: Ekran görüntüsü almayın, yoksa...

Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg, Facebook Messenger'da ekran görüntüsü alındığında karşı tarafa bildirim gideceğini söyledi. Yeni güncelleme Instagram'da da uygulanacak.

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Meta’nın CEO’su ve Facebook’un kurucusu olan Mark Zuckerberg, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda Messenger’a gelen yeni bir güncellemeyi duyurdu. Zuckerberg, kaybolan bir mesajın ekran görüntüsü alındığında kullanıcının bildirim alacağını duyurdu ve Facebook Messenger kullanıcılarına ekran görüntüsüsü almamalarını tavsiye etti.

Zuckerberg, eşi Priscilla Chan’la yaptığı konuşmanın ekran görüntüsünü paylaşarak , “Uçtan uca şifreli Messenger sohbetlerine dair yeni güncelleme sayesinde, kendi kendine kaybolan mesajın ekran görüntüsünü aldığında size bildirim gelecek” dedi.

Independent Türkçe’nin USA Today’den aktardığı bilgiye göre, özellik şimdilik ABD’de kullanıma sunuldu ve yeni özelliğin önümüzdeki haftalarda Avrupa’daki Facebook kullanıcılarına açılması bekleniyor. Rakip mesajlaşma platformları halihazırda kullanıcı mesajlarının kendi kendine kaybolması seçeneklerini sunuyor ve konuşmanın ekran görüntüsü alındığında karşı tarafa bildirim gönderiyor.

YENİ ÖZELLİK INSTAGRAM’A DA GELECEK

Mark Zuckerberg’in bahsettiği özellik, bütün Facebook temelli uygulamalara da gelecek. Bunlar arasında Snapchat yer alırken, Facebook’un yeni tanıttığı bir diğer özellik olan uçtan uca şifreleme WhatsApp gibi mesajlaşma uygulamalarında da kullanılıyor. Facebook’un bu hamlesinin güvenlikle ilgili endişelere ve çevrimiçi emniyet ve ifade özgürlüğü haklarına dair daha geniş kapsamlı tartışmalara yanıt niteliği taşıdığı öne sürülüyor.

Öte yandan güncellemeler, Meta’nın sahibi olduğu Instagram’da da uygulanacak.
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