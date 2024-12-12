Samanyolu Haber /Dünya / Zuckerberg'den Trump'a 1 milyon dolarlık bağış /12 Aralık 2024 14:31

Zuckerberg'den Trump'a 1 milyon dolarlık bağış

Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg'in, göreve başlayacak Trump'ın açılış töreninin masrafları için kullanılacak fona 1 milyon dolar bağışta bulunduğu belirtildi.

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Sosyal medya platformları Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg'in, ABD'nin 47'nci başkanı seçilen Donald Trump'ın açılış töreninde kullanılmak üzere ayrılan fona 1 milyon dolar (yaklaşık 34 milyon 880 bin TL) bağışta bulunduğu bildirildi. Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre Meta sözcüsü, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre açıklamada, Zuckerberg'in, ABD'nin seçilmiş başkanı olarak göreve başlayacak Trump'ın açılış töreninin masrafları için kullanılacak fona 1 milyon dolar bağışta bulunduğu kaydedildi. Şirketten bağışın nedenine ilişkin bir açıklama yapılmazken, ikilinin Trump'ın Florida eyaletindeki Mar-a-Lago malikanesinde düzenlenen yemekte bir araya gelmesinin ardından yapılan bağışın, "Zuckerberg'in Trump ile olumlu ilişkiler geliştirmeye yönelik bir hareketi" olarak değerlendirildi.

Donald Trump ve Zuckerberg, Kasım'da Trump'ın malikanesinde düzenlenen yemekte görüşmüştü.

Trump'ın politikadan sorumlu Beyaz Saray Özel Kalem Müdür Yardımcılığına getireceğini duyurduğu Stephen Miller, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, Zuckerberg'in, Trump'ın ekonomik planlarını desteklemek istediğini ve aralarındaki "sorunlu" ilişkiyi düzeltmeye çalıştığını belirtmişti.

TRUMP-ZUCKERBERG İLİŞKİSİ
ABD'de 6 Ocak 2021'de gerçekleşen ve 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan Kongre baskınının ertesi günü Facebook ve Instagram, Trump'ın hesaplarını "Asılsız şekilde 3 Kasım 2020 Başkanlık seçimlerine hile karıştırıldığı iddiasını yaydığı ve taraftarlarını şiddete teşvik ettiği" gerekçesiyle "süresiz olarak" kapatmıştı.

Trump, 2021'de yaptığı bir açıklamada, eski başkanlığı döneminde akşam yemeğinde Facebook Kurucusu Zuckerberg ve eşini ağırladığını anımsatarak, "Ben Beyaz Saray'a tekrar geldiğimde artık Zuckerberg ve eşi için akşam yemekleri olmayacak" ifadesini kullanmıştı.
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