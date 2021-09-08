Samanyolu Haber /Gündem / AYM Başkanı Zühtü Arslan’ın gelini 7 günde TBMM’ye hukuk müşaviri olmuş /08 Eylül 2021 14:21

AYM Başkanı Zühtü Arslan’ın gelini 7 günde TBMM’ye hukuk müşaviri olmuş

Cumartesi günü Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın oğlu Abdullah Enes Arslan ile Elif Burcu Kaya'nın evlenmeden kısa bir süre önce Meclis'te işe başladığı sonra da Hükuk Müşavirliği'ne atandığı iddia edildi.

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Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan’ın oğlu Abdullah Enes ile evlenen Elif Burcu Kaya’nın, düğünden kısa bir süre önce TBMM’de işe alındığı ardından hukuk müşavirliği görevine atandığı ortaya çıktı. Abdullah Enes Arslan ile Elif Burcu Kaya bir cumartesi günü evlenmişti.

Çiftin düğünü cumartesi Gölbaşı Vilayetler Evi’nde yapılmıştı. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı’nın kıydığı nikahın şahitliğini Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop’un yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, eski TBMM Başkanvekili ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyesi Ayşe Nur Bahçekapılı, eski Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez yapmıştı.

Şentop, törende yaptığı konuşmada, genç çifte mutluluklar dileyerek, evlilik hayatının bir zenginlik olduğunu belirtti.  Şentop, “Cenabıhak hayırlı evlatlar nasip etsin. Bu da bir zenginlik sebebidir.” ifadesini kullandı.
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