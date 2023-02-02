Samanyolu Haber /Gündem / Zühtü Arslan yeniden AYM Başkanı /02 Şubat 2023 10:46

Zühtü Arslan yeniden AYM Başkanı

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan üçüncü kez başkanlığa seçildi.

SHABER3.COM

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan’ın görev süresinin 13 Şubat’ta dolması nedeniyle Yüksek Mahkemede başkanlık seçimi yapıldı. Zühtü Arslan üçüncü kez başkanlığa seçildi.


Seçimler, 1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 146’ncı maddesi ile 2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 12’nci maddesi uyarınca yapıldı.

Başkan ve üyeler arasında gizli oylamayla yapılan seçimde, görev süresi biten Arslan yeniden aday oldu ve seçildi.

Seçimlerde, 1 başkan, 2 başkanvekili ve 12 üye olmak üzere toplam 15 AYM üyesinin salt çoğunluğunun oyunu alan Arslan, 4 yıllığına başkanlık görevini üstlenecek.

ÜÇÜNÇÜ KEZ SEÇİLDİ

Zühtü Arslan, Yükseköğretim Genel Kurulunca gösterilen 3 aday arasından Cumhurbaşkanı tarafından 17 Nisan 2012’de Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi.

Yüksek Mahkemenin başkanlığına ise ilk kez 10 Şubat 2015’te seçilen Arslan, 4 yıllık görev süresinin dolmasının ardından başkanlık için yeniden aday oldu, 25 Ocak 2019’daki seçimde de oyların salt çoğunluğunu aldı. Zühtü Arslan, ikinci kez seçildiği Anayasa Mahkemesi Başkanlığı görevine 13 Şubat 2019’da başlamıştı.
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