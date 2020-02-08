Zülfü Livaneli yanık sesli sıvacıyı arıyor

Sanatçı Zülfü Livaneli, 2017 yılında video paylaşım sitesi Youtube'a yüklenen videoda Kürtçe şarkıyı kendi üslubuyla yanık bir şekilde söyleyen genci arıyor.





Livaneli şahsi Twitter hesabında Anavatan Partisi'nin eski genel başkanı Nesrin Nas'tan alıntıladığı mesajında şu notu paylaştı: "Böyle bir sese kolay kolay rastlanmaz. Keşke bulabilsek de Diyarbakır başta olmak üzere konserlerime konuk sanatçı olarak davet etsem!"





EMRE YÜCELEN DE O SESİ ARIYOR





Youtube'da kendi kanalında ses yorumlamaları ve analizleri yapan müzisyen Emre Yücelen de genç yeteneğin peşine düştü.





Yücelen de genç yeteneğe methiyeler dizerek, "Olağanüstü okuyor, dinleyin! Okuma pozisyonu o kadar güzel ki..." yorumlarında bulundu.





Yücelen videonun sonunda takipçilerine "Ne olur bu çocuğu bulun!" dedi.

