Zulme direnişin sembolü ' Beyaz Gül' Sophie Scholl için hatıra parası

Nazi rejimine karşı ''Beyaz Gül'' adlı direniş grubunu kurmalarını hayatlarıyla ödeyen Hans ve Sophie Scholl Kardeşleri anmak amacıyla hatıra parası basılacak.

Kardeşlerden Sophie Scholl'un yüzüncü doğum yılı münasebetiyle basılacak 20 euroluk madeni parada, öldürüldüğünde 22 yaşında olan genç kadının resmi bulunuyor. Gelecek yıl nisan ayında çıkacak hatıra parası hakkında bir açıklama yapan Almanya Maliye Bakanlığı "Basılacak hatıra parasıyla Nasyonal Sosyalizm'e karşı direnişiyle bugüne kadar baskı ve kısıtlamalara karşı mücadelede örnek sayılan, herkesin tanıdığı Alman savaşçı saygıyla anılacak" denildi.

"Hak nedir, haksızlık nedir, bunu hissetmek"





Çizimi, sanatçı Olaf Stoy tarafından yapılan hatıra parasının bir yüzünde Sophie Scholl'un portresi diğer yüzünde ise bir kartal baskısı yer alıyor. Madeni para üzerindeki kabartmada ayrıca "Hak nedir, haksızlık nedir, bunu hissetmek" yazılı.





Hans ve Sophie Scholl'ün yanı sıra Christoph Probst ve Alexander Schmorell'in de içinde yer aldığı "Beyaz Gül" adlı direniş grubu Nasyonal Sosyalizm'e karşı üniversite öğrencilerinden oluşan bir gruptu. Nazi rejimine karşı el ilanları yazıp dağıttıkları için Münih-Stadelheim Cezaevi'ne konan Scholl Kardeşler 22 Şubat 1943 tarihinde idam edilmişti.



