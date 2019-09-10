Zulme kalbi dayanmadı: KHK’lı öğretmen okul zilinin çaldığı ilk gün toprağa verildi

KHK ile görevine son verilen öğretmen Mehmet Emin Epçim ’nın cenazesi bugün öğleden sonra memleketi Amasya’da toprağa verildi. Kısa bir süre önce hapisten çıkan 3 çocuk babası Epçim geçimini sağlamak için bir inşaatta çalışıyordu.





Çalıştığı inşaatta 46 yaşında hayata gözlerini yuman Epçim için HDP Kocaeli Milletvekili ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Ömer Faruk Gergerlioğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın cevaplaması istemiyle meclise soru önergesi verdi. Gergerlioğlu, “Hayatını kaybetmesinin sorumluluğu kim ya da kimlerdedir?” diye sordu.





OKULUNA DEĞİL MEZARINA UĞURLUYORUZ

“Acımız tarif edilemez” diyen Gergerlioğlu “Bugün okullar açılırken KHK zulmüne maruz kalmış bir öğretmeni de okuluna değil mezarına uğurluyoruz.” ifadelerini kullandı. İnsanlık dışı KHK zulmüne dikkat çeken Gergerlioğlu, “Yüzlerce öğretmen iş cinayetleri ve kanser illeti sebebiyle artık aramızda değil. Eline silah almayan sadece kalem tutmaya öğrenmiş öğretmenlerimiz diğer KHKlılarla bir gecede ‘terörist’ ilan edilip açlığa ölüme mahkum edilmiştir.” dedi.





KHK’lı öğretmen hakkında kendisine iletilen bilgiyi paylaşan Gergerlioğlu, “Okulların açıldığı günde acı haber. Öğretmen M.Emin Epçim, ihraç edildi, yetmedi. Cezaevine girdi, çıktı. 3 çocuk babası, 46 yaşındaydı, inşaatta çalışıyordu. Çekmediği çile kalmamıştı. Dün inşaatta çalışırken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Cenazesi bugün Amasya Akyazı Köyünde öğleden sonra toprağa verilecek.” açıklamasında bulundu.









Gergerlioğlu, Oktay’a cevaplaması istemiyle yöneltiği sorular şöyle;





M. Emin Epçim isimli yurttaşın inşaatta çalışırken geçirdiği kalp krizi sonrası vefat ettiği haberi doğru mudur?





Bu haber doğruysa konuyla ilgili bir açıklama yapılacak mıdır?





M. Emin Epçim’in KHK ile ihraç edildikten sonra hiçbir yerde iş bulamayıp inşaatta çalışmak zorunda kaldığı iddiası doğru mudur? Bu iddia doğruysa bir eğitimcinin anlamadığı bir işte çalışmasının ve hayatını kaybetmesinin sorumluluğu kim ya da kimlerdedir?





15 Temmuz sonrasında KHK ile ihraç edilip hayatını kaybeden eğitimci sayısı kaçtır? Bu öğretmenlerden üzüntüden kanser, çaresizlikten intihar ve ehil olmadıkları işte çalışmalarından kaynaklı iş cinayetlerinde hayatını kaybedenlerin sayısı kaçtır?