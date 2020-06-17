Zulmün böylesi: Adana’da açık kanaması olan hayırsever, tutuklanarak cezaevine gönderildi

Geçtiğimiz günlerde Adana’da bebekli ailelerin evlerine Özel Harekat ile yapılan operasyon kapsamında gözaltına alınan Mustafa Erhan Çetinus, bugün Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çetinus’a yöneltilen suçlama ise ‘tutuklu ve hükümlü yakınlarına yardım’ iddiası.

Kısa bir süre önce safra kesesi ameliyatı olan Çetinus avukatı Ali Çaldır, müvekkili hakkında Yargıtay aşamasındaki mahkumiyet hükmüne rağmen kaçma teşebbüsünde bulunmadığını söyledi.

‘Müvekkilimin iç kanaması var’

Bu durumdaki tutukluluğun bir tedbir olduğundan bahsedilemeyeceğini belirten Çaldır şöyle konuştu: “Coronavirüs salgınına rağmen verilen tutuklama kararı infazı da aşan bir durumdur. Cezaevi şartlarında müvekkilin tuvalet (klozet) başta olmak üzere, temizlik ve sair kişisel ihtiyaçlarına, hekim kontrolüne erişiminden söz edilemez. Müvekkilin iç kanamasının, ölümcül enfeksiyona dönüşmesi riski bulunmaktadır.”

İşte Avukat Çaldır sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı o paylaşımlar;



1- Müvekkilim Mustafa Erhan Çetinus safra kesesi ameliyatından kısa bir süre sonra üstelik iç/açık kanaması olmasına rağmen bugün, bu haldeyken tutuklu/hükümlü yakınlarına yardım iddiasıyla Adana Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.





2- Müvekkilim, hakkında Yargıtay aşamasındaki mahkumiyet hükmüne rağmen kaçma teşebbüsünde bulunmadı. Bu durumdaki tutukluluğun bir tedbir olduğundan bahsedilemez. Coronavirüs salgınına rağmen verilen tutuklama kararı infazı da aşan bir durumdur.





3- Cezaevi şartlarında müvekkilin tuvalet (klozet) başta olmak üzere, temizlik ve sair kişisel ihtiyaçlarına, hekim kontrolüne erişiminden söz edilemez. Müvekkilin iç kanamasının, ölümcül enfeksiyona dönüşmesi riski bulunmaktadır.