Zulüm: Adliye koridorunda tek başına kalan bebek

Antalya’da Hizmet Hareketine yönelik soruşturmalar kapsamında 6 yıl 10 ay hapis cezası verilen KHK’lı biyoloji öğretmen Şeyma Aslan bu sabah Edirne İpsala’da tutuklandı.

Annesinin mahkeme salonundan özgür bir şekilde çıkması bekleyen 12 aylık Meryem Feyza bebekten ise geriye İpsala Adliyesi’nde çekilen bu fotoğraflar kaldı.

Edirne L Tipi Cezaevine gönderilen Aslan’ın dosyasının Yargıtay’da inceleme aşamasında olduğunu öğrenildi.

“SUÇU UMREYE GİTMEK, ÖĞRENCİLERLE İLGİLENMEK”

10 yaşında bir oğlu ve 12 aylık kızı olan Aslan’a, Antalya’da kapatılan Yağmur Kolejinde görev yapmak, öğrencilerle ilgilenmek, arkadaşlarıyla umreye gitmek, otelde kalmak, ByLock gerekçesiyle ceza verildiği öğrenildi.



3 YAŞINDAKİ OĞLUYLA DA HAPİS YATMIŞTI

Biyoloji öğretmeni Şeyma Aslan ilk olarak 15 Temmuz’dan sonra ilan edilen OHAL döneminde tutuklanmıştı. O dönemde henüz üç yaşında olan oğluyla birlikte 8 ay cezaevinde kalmıştı.

Şeyma Aslan’ın eşi Emrah Aslan’ın ise Uluslararası Antalya Üniversitesi’nde nano teknoloji alanına doktora yaparken aynı davalar kapsamında 5 Ocak 2017’de tutuklandığı ve 7 yıl hapsi yattıktan sonra tahliye edildiği belirtildi.
