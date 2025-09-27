Zulüm: Adliye koridorunda tek başına kalan bebek

Annesinin mahkeme salonundan özgür bir şekilde çıkması bekleyen 12 aylık Meryem Feyza bebekten ise geriye İpsala Adliyesi’nde çekilen bu fotoğraflar kaldı.Edirne L Tipi Cezaevine gönderilen Aslan’ın dosyasının Yargıtay’da inceleme aşamasında olduğunu öğrenildi.10 yaşında bir oğlu ve 12 aylık kızı olan Aslan’a, Antalya’da kapatılan Yağmur Kolejinde görev yapmak, öğrencilerle ilgilenmek, arkadaşlarıyla umreye gitmek, otelde kalmak, ByLock gerekçesiyle ceza verildiği öğrenildi.Biyoloji öğretmeni Şeyma Aslan ilk olarak 15 Temmuz’dan sonra ilan edilen OHAL döneminde tutuklanmıştı. O dönemde henüz üç yaşında olan oğluyla birlikte 8 ay cezaevinde kalmıştı.Şeyma Aslan’ın eşi Emrah Aslan’ın ise Uluslararası Antalya Üniversitesi’nde nano teknoloji alanına doktora yaparken aynı davalar kapsamında 5 Ocak 2017’de tutuklandığı ve 7 yıl hapsi yattıktan sonra tahliye edildiği belirtildi.