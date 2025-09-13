Zulüm: Bilinci kapanınca tahliye edilen kanser hastası KHK’lı öğretmen vefat etti

Çelik’in yedi yıldır akciğer kanseri tedavisi gördüğü, ancak bilincini kaybedene kadar tahliye edilmediği öğrenildi. 24 Temmuz’da bilinci kapalı şekilde yoğun bakıma kaldırılan Çelik hakkında 15 Ağustos’ta infaz erteleme kararı verildi. Ancak KHK’lı öğretmen tahliyeden yaklaşık bir ay sonra yaşamını yitirdi.



TUTUKLULUK SÜRECİ



Çorum’dan İstanbul’a kontrol için giderken Düzce’de gözaltına alınan ve tutuklanan Çelik’in hastalığı hapiste kaldığı süre boyunca hızla ilerledi.



Son dönemde sağlık durumu giderek ağırlaşan Çelik’in cezaevinde çok zor şartlarda tutulduğu belirtiliyordu. Yakınlarının aktardığına göre, eşi ziyarete gittiğinde Çelik görüşe çıkamayacak kadar ağır durumdaydı.



DEM Parti Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu tarafından TBMM’de de gündeme getirilen Çelik’in kanser tedavisi gördüğü, akciğer ameliyatı geçirdiği, ayakta durmakta dahi zorlandığı, epileptik nöbetler geçirdiği ve son haftalarda beslenme yetersizliği nedeniyle bilincini kaybettiği dile getirilmişti.



Çelik’in koğuş arkadaşları, “Öleceğini anlayınca bıraktılar, iş işten geçmiş oldu” diyerek geç gelen tahliyeye tepki gösterdi. Çelik’in infazının tamamlanmasına 8 ay kalmıştı.



MESLEK HAYATI



Kazakistan’da İngilizce öğretmenliği eğitimi alan Çelik, Kırgızistan ve Filipinler gibi ülkelerde Türk okullarında görev yaptı. Türkiye’ye döndükten sonra mesleğine Adana’da devam etti.



İki çocuk babası olan Asaleddin Çelik’in cenazesi, Pazar gün (14 Eylül) ikindi vaktinde Çorum Akşemsettin Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.