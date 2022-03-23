Zulüm coğrafyasında kayıp giden hayatlar kitaplaştı

Bugüne dek sayısız işkence raporu paylaşan, hak ihlallerine uğradığı ve Erdoğan hükümetince hakları gaspedildiği için ülkesinden ayrılmak zorunda kalan mağdurların yaşanmış hayat hikayelerini kayıt altına alan AST, ‘Broken Lives’ adlı bir kitap yayımladı.







Yazar Mina Leyla’nın olayın kahramanlarıyla bire bir görüşerek yazdığı kitap, ‘15 Temmuz Sahte Darbe Girişimi’ sonrasında rejimin zalim yüzüyle karşılaşan ve ağır imtihanlarla sınanan birbirinden habersiz dört kahramanın hikayesini anlatıyor.





Parçalanmış hayatların ilki, yüz binlerce kişinin hukuksuz delillerle ihraç edildiği bir dönemde mesleğinden atılan, her şeye rağmen mücadele etmekten vazgeçmeyen ve eşine gelinlik aldığı yerden kefen satın almak zorunda kalan genç bir adama ait. Sevdiceğini yaşatabilmek için tüm imkanlarını seferber eden bu KHK’lı gençle, kendisine misafir olan rahatsızlığı mütevekkil bir şekilde karşılayan eşinin hüzünlü hikayesini gözyaşları içinde okuyacaksınız.





Kahramanların yolculuklarını bizzat kendi ağızlarından okuyabileceğiniz kitaptaki ikinci hikâyede ise Hz. Meryem (ra)’e meftun bir hanımın ibret dolu serencamı anlatılıyor. Sinsi bir hastalığın pençesinde yaşam savaşı veren genç kadın, tek evladını da benzer bir rahatsızlık sonucu ahirete uğurlayacağını bilmemektedir. 15 temmuzun puslu atmosferinde tüm Hizmet kardeşleri mesnetsiz iddialarla tutuklanırken, payına bambaşka bir imtihan düşen zamanın Meryem’i konuk oluyor sayfalara.





Broken Lives kitabında yer alan üçüncü hikâye, 1 aylık bebeğiyle gözaltına alınan eşinin suçunu(!) üstelenen KHK’lı bir genç adamın hüzünlü yolunu anlatıyor. Genç adam sadece bir ay sonra ‘tutuksuz yargılanmak üzere’ salıverildi. Ancak o özgürlüğüne kavuştuğu saatlerde, çok sevdiği eşi beden kafesinden özgürleşip esas aleme intikal etmekteydi. Sevdiceğinin ardından derin bir keder ve iki aylık bebekle kalakalan genç adamın etkileyici hatırasına şahitlik edeceksiniz.





Kitaptaki son hikâye, hiçbir delil olmamasına rağmen, savcı tarafından tanık ifadeleri değiştirilerek hakkında tutuklama kararı çıkartılan yaşlı bir adama ait. Ameliyat olmak için hastaneye yattığı gün evini polis basan, eşi rehin alınan ve hastane odasında derdest edilen bu yaşlı adamın ibretlik hikâyesinde Erdoğan Rejiminin zulmünü tüm çıplaklığıyla okuyacaksınız.





İngilizce olarak hazırlanan kitabın editörlüğünü Sait Önal yaptı. Kitap Amazon’dan ve google bookstan temin edilebilir.





Broken Lives: Stories from New Turkey



