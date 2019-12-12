Zulüm varsa konuşmaya devam edeceğim

23 ay hapishanede tutuklu bulunmasının ardından tahliye edilen Furkan Vakfı Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul, TV5'te Yıldıray Oğur'un "Medya Analiz" programında soruları cevaplandırdı.







Tutukluluğunun sona ermesinden sonra gündemde önemli yer tutan Kuytul, kendisine yönelik haksızlıklara dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.





Daha önce kamera önünde yapmış olduğu konuşmalarından kes-yapıştır yöntemi ile iddianame hazırlandığına işaret eden Kuytul, "Altı konuşmamdan dolayı açılan davaların hepsinden beraat ettim. Sonra diğer dört dava, hemen bitecek davalardı; bir el, müdahale etti. Bu mahkemeler hâlâ bitmiş değil. Asıl davaları olumlu etkiler diye bitirmiyorlar." dedi.





"HAKSIZLIK YAPTIĞI İÇİN AKP'Yİ ELEŞTİRİYORUM!"





Kuytul, Adalet ve Kalkınma Partisi'ni (AKP) sadece kendilerine konuşma yapmak için salon vermedi diye değil, aleni haksızlıklar yaptığı için eleştirdiğini söyledi.





Kuytul, şu ifadeleri kullandı: "Sadece 'konferans salonları iptal oldu da bize verilmedi de' ondan dolayı değil. Konferansımızın iptali olayı 2014'te. Ama ben 2003 yılında Irak'ın işgalinden beri sonrasında da 2011 Suriye'deki mesele, Suriye savaşının başlatılması, ben o zamandan beri itiraz ettim."





"RUS UÇAĞININ DÜŞÜRÜLMESİ BU ÜLKEYE ZARAR VERMEDİ Mİ?"





Siyaset konusunda açıklamalarda bulunmasına yönelik eleştirilere açık getiren Kuytul, "Ben bu vatanın çocuğuyum. Yapılan şey yanlışsa bu vatana zarar verecekse ve vermedi mi? Rus uçağının düşürülmesi vatana zarar vermedi mi? Türk devleti neden özür diledi? Keyfinden mi? Büyük bir zarar göreceğini gördü. Gitti özür diledi iyi etti." ifadelerini kullandı.





Alpaslan Kuytul, AKP'nin Furkan Vakfı ile kendisine reva gördüğü zulme cemaatlerin sessiz kaldığını belirterek, bu tablonun insanları İslâmiyet'ten uzaklaştırdığını kaydetti.





"Şu anda Amerika ile Türk devletinin arası çok kötü. Rusya ile biraz idare etmeye çalışıyor. Onunla da arası kötü olsaydı ne olacaktı?" diyen Kuytul, "Yani Rus uçağının düşürülmesi tamamen siyasi bir takım sebeplerle yapıldı. Siyasi bir hataydı. Bir hocanın bunlarla ilgili konuşması gayet normal karşılanmalı. Çünkü yerine göre bir futbolcu bile konuşuyor. Yerine göre bir sanatçı, şarkıcı bir türkücü de konuşuyor." dedi.





"ZULÜM KİME YAPILIRSA YAPILSIN KARŞI GELİRİZ"





Zulüm kim tarafından kime yapılırsa yapılsın karşı geleceğini ifade eden Kuytul, "Dünya’nın neresinde kime zulmedildiyse biz hepsinin hakkını savunduk. Hükümete yakın Ensar Vakfı’nda bir kişinin yaptığı kötülük yüzünden bütün camianın suçlanmasına da itiraz ettim. Yarın AKP'y, CHP’ye yapılsa, HDP’ye de yapılsa, haksızlığa karşı çıkarım. Bana konuşma telkinleri geliyor. Zulüm devam ettiği müddetçe konuşmaya devam edeceğim." diye konuştu.





Diğer taraftan Türkiye'deki mahkeme kararlarından şüphe duyduğunu aktaran Kuytul, şöyle devam etti: "Bu ülkede verilen her cezadan artık şüphe ediyorum. Kesinlikle yargı bağımsız filan değil. Bunu yaşayan bilir. Ağır cezada yargılanırsa anlar. Özellikle önemli insanlar için talimatlar yukarıdan geliyor; fakat bunu ispat edebilir misiniz? Edemezsiniz."





CEMAATLERE "KONUŞUN, SUSMAYIN" MESAJI





Kuytul, Türkiye'de zulüm olmasına rağmen susan cemaat ve tarikatlara Hazreti Ali'nin sözünü hatırlatarak şu mesajı verdi: "Bugün 'konuşursak biteriz’ diyenler, aslında sustukça biteceklerini görecekler. Müslümanlar hakikatleri haykırdıkları müddetçe, Allah onların yardımcısıdır. Hz. Ali (radıyallahu anh) diyor ki, ‘Zulme engel olamıyorsanız, bari duyurun.’ Bu da bir engel olmadır."



