Zulümden kaçarken Ege ve Meriç'te hayatını kaybedenler Viyana'da anıldı

Avusturya'nın başkenti Grüß Gott Österreich Platfomu üyeleri Dünya Mülteciler günü sebebiyle Ülkelerini terk etmek zorunda kalırken Ege ve Meriç'te boğularak hayatını kaybedenleri andı.





Viyana'nin en merkezi yerlerinden Stephansplatzda toplanan gönüllüler burada basın bildirisini okudukdan sonra Tuna kıyısına doğru yürüyüşe geçti.

















Katılımcıların ellerinde vefat edenlerin fotograflari ve üzerinde "Geri püskürtme olmasin", AB sınırında çocuklar ölüyür", "Frontex işini yap.", "Çocuklar uyurken sessiz olunur, ölürken değil." gibi pankartlar taşındı.





Tuna nehri kenarında Birleşmiş Milletler'in Viyana ofisi önününe ulaşan gönüllüler vefat edenlerin isimlerini tek tek okudular ve suya çicek bıraktılar

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Grüß Gott Österreich Platfomunun organize ettiği bu etkinlikte yaşanan mağduriyetlere karşı insan onuruna yakışır bir duruş sergilenildi.