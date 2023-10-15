Süreyya Yayınları Hüseyin Kartal’ın yazdığı “Peygamberler Tarihi” isimli 550 sayfalık güzel bir kitabı neşretti. Bu eser derli toplu yazılan Peygamber Tarihi ile ilgili kitaplardan birisi… Hem de Kur’an, Hadis, Risale-i Nur, Pırlanta Serisi ve diğer değerli tefsirlerin bilgileriyle de te’yid ve tezyin edilmiş, zenginleştirilmiş ve olgun, dolgun değerli bir başucu kitabı olmuştur.



Giriş Bölümü, Peygamberlere Duyulan İhtiyaç ile başlıyor. Konuyu çok köklü olarak ele alıp deist görüşlere de cevap vererek izah ediyor.

Sonra Hz. dem Aleyhisselamdan, ilk yaratılıştan, isimlerin öğretilmesinden, yasak meyveden meseleleri ele alarak, Hâbil-Kabil kıssası ve Kâbe’nin inşasından Efendimizle (S.A.S.) miraçta karşılaşmaya kadar konuları anlatıyor.

Hz. İdris Aleyhisselamı, Peygamberliğini, semaya yükseltilmesini, ilimlerin atası olduğunu, hikmetli sözlerini anlatıyor…

Hz. Nuh Aleyhisselamı, peygamberliğini, kavminin tepkilerini, kıtlık yıllarını, kavminin alaylarını, tehditlerini, geminin inşasını, tufanı, oğlunu durumunu ve son olarak jeolojik ve arkeolojik bilgiler ışığında tufan olayını ele alıyor.

Hz. Hûd Aleyhisselamı d kavmine Peygamberliğini, kavminin ithamlarını, zenginlikle şımararak çizgiden çıkışlarını, kıtlık yıllarını ve helâklerini ibretli şekilde dile getiriyor.

Hz. Sâlih Aleyhisselamı, Semud kavmine peygamber olarak gönderilişini, ithamları ve mucize isteyişleri, deve mucizesini, hunhar kavmin korkunç helâkini ve müminlerin kurtuluşunu hikmetlice anlatıyor.

Hz. İbrahim Aleyhisselamı, Babil’i, Nemrud’u ve kavmini, doğumunu, putlara karşı tavrını tefekkürünü, babasını tevhide davetini, ateşe atılmasını, hicretini, Nemrud’un akıbetini Firavunlar diyarı Mısır’ı ve oradan ayrılışını, evlat talebini, Hz. Hacer ile evlenmesini Hz. İsmail’in doğumunu, Bekke vadisine annesiyle bırakılmalarını, bereket kaynağı Zemzemi, Kurban imtihanını, Hz. İshak Aleyhisselama müjdelemesini, Kâ’be’nin inşasını, gönderilen suhufu, ölülerin ihyasını ve Hz. İbrahim’in faziletlerini birer birer ele alıp beyan ediyor.

Hz. Lût Aleyhisselamı, Peygamberliğini, Sodomluları, tehditleri, ibretli dualarını, ilk benzersiz ahlâksızlığı, sapkınlığı, Meleklerin gelişini, müthiş bir ceza ile kavmin yere batışını, Lût Gölü ile ilgili tarihi bilgileri de ilave ederek geniş malumat veriyor.

Hz. İsmail Aleyhisselamı, doğumunu, Bekke’ye hicreti, kurban kıssasını, evlenmesini, Kâbe’nin inşasını, Peygamberliğini, vefatını ve faziletlerini anlatıyor.

Hz. İshak Aleyhisselamı, doğumunu ve şemâilini, peygamberliğini, ve vefatını ele alıyor.

Hz. Yakûb Aleyhisselamı, İsrail ismini almasını, peygamber olmasını, evliliklerini, oğulları ile imtihanını vasiyetini ve vefatını anlatıyor.

Hz. Yusuf Aleyhisselamı, rüyasını, en güzel kıssa olarak Kur’an’da anlatılmasını, günümüze bilhassa yaşadığımız sürece de ışık tutacak şekilde hasedin yaptırdıklarını, kuyuya atılıp sonra satılmasını, Mısır’a götürülüşünü, kaderin bir planı olarak saraya yerleştirilişini, Azizin hanımı tarafından başına gelen imtihanları, hapse atılışını, zindan hayatını, kralın rüyasını, zindandan kurtuluşunu kıtlık yılların Hz. Yusuf’un kardeşlerinin Mısır’a gelişini, sonra ikinci ve üçüncü gelişlerini, gömleğinin kokusunun verdiği ibretleri, gözleri açılan Hz. Yakub’un Hz. Yusuf’a kavuşmasını, gerçekleşen rüyasından sonra Hz. Yusuf’un duasını ve vefatını hikmetleriyle anlatıyor.

Hz. Eyyûb Aleyhisselamı, soyunu ve peygamberliğini, imtihana tâbi tutulmasını, sabrını ve ahde vefalı eşini, münacaatını, şifa bulmasını ve ibretli Eyyûb Ruhsatını, şer’î bir çare olarak anlatıyor.

Hz. Şuayb Aleyhisselamı, peygamberliğini, kavminin tepkisini, engellemelerini, tehditlerini, sonunda Medyen’in helâkini ve daha sonra vazifelendirdiği Eyke halkının da hiç ibret almayıp isyan ettikleri için helâk olduklarını anlatıyor.

Hz. Musa ve Hz. Harun Aleyhisselamları, zorbalığın simgesi Firavunu, onun gördüğü korkutan rüyasını, erkek çocukları öldürme kararını, Hz. Musa’nın doğumunu ve annesi tarafından bir sandık içinde Nil’e bırakılmasını, Firavun’un sarayına girişini, annesine kavuşmasını, sarayda yetişmesini, Kıptî’nin ölümünü, Medyen’e kaçışını, Hz. Musa’nın aşasını, Medyen’den ayrılışını Firavunu Hakka davet edişini, onun tanrılık iddiasını, sihirbazlarla yarışmasını, Firavun’un zulmünü artırmasını, saraydaki önemli gizli müminin Hz. Musa Aleyhisselamı müdafaa etmesini, Hz. siye’yi, Kârunu, matmah-ı nazar evlerin Mısır’da hazırlanmasını, helâ öncesi uyarı musibetleri, Mısır’dan ayrılan İsrailoğullarını ve peşlerinde Firavun ve ordusunu, Kızıldenizin yarılmasını ve zâlimlerin boğuluşunu, son andaki yanlış dönüşün kabule şayan olmayışını, boğulan Firavunun korunan cesedini, put isteyen İsrailoğullarını, cihad emrine isyanı, Tih sahrasında geçen zorlu 40 seneyi, Tevrat’ın verilişini, İsrailoğullarının buzağıya tapmasını, Tûr-i Sînâ’ya ikinci gidişini, İnek kesmenin emredilmesinin hikmetini, taş kesilen kalbleri, Hz. Hızır işe Hz. Musa’nın beraberliğini, Hz. Harun ve Hz. Musa’nın vefatını ele alıyor.

Hz. Davud Aleyhisslamı, Tâlut’un hükümdarlığını, su ile imtihanı, Hz. Davud’un hükümdarlığını ve nübüvvetini, Zebur’un verilişini, Hz. Davud’un demir mucizesini, Beytü’l-Makdis’in inşasını anlatıyor.

Hz. Süleyman Aleyhisselamı, peygamberliğini, hükümdarlığını, benzeri görülmemiş bir orduya sahip oluşunu, rüzgarın emrine verilmesini, bakır madeninin sel gibi akıtılmasını, cinlerin emrine âmâde kılınmasını, kuş mantığının öğretilmesini, karınca vâdisini, hüdhüdün istihbaratçılığını, eşyanın aynen naklinin mümkün olduğunu, Kraliçe Belkis’in hidayetini ve Hz. Süleyman’ın vefatını anlatıyor.

Hz. Yunus, Hz. Zekeriyya ve Hz. Yahya’yı da özetle anlatıyor.

Hz. İsa Aleyhisselamı, Hz. Meryem’in doğumunu, Beyt-i Makdis’e kabulünü Hz. İsa’nın müjdelenmesini, Hz. Meryem’in, doğum öncesi ve sonrası sıkıntılarını, Hz. İsa’nın beşikte konuşmasını, peygamberliğini, havarilerinin gökten inen sofrayı, Efendimizi (S.A.S.) müjdelemesini, hir zamanda Hz. İsa’nın yeryüzüne inişini anlatıyor.

Hz. Muhammed Aleyhisselamın kutlu doğumunu, çocukluk ve gençlik yıllarını, Hz. Hatice işe izdivacını, ilk vahyi, ilk Müslümanları, Habeşistan Hicretleri, Şakk-ı Kamer mucizesini, boykot yıllarını, hüzün yılını, Miracı, Hicret, Yesrib’in Medine olmasını, Medine Mukavelesini, Bedir, Uhud ve Hendek savaşlarını, Hayber’in fethini, Mute’yi, Mekke’nin fethini, Tebük seferini, Veda haccını ve Efendimizin (S.A.S.) vefatını anlatıyor.

Ancak konu başlıklarını bazılarını arzettiğim bu Peygamberler Tarihi kitabı elimizde derli toplu güzel eserlerden birisi olmakla, takdire, tebrike şayan bir çalışma…



