Yu’cibü’z Zürrâ

Kur’an-ı Hakîm, “Onların İncil’deki meseli şöyledir: Öyle bir ekin ki, filizini çıkarmış, sonra da onu kuvvetlendirmiş, derken kalınlaşmış de artık gövdesi üzerinde doğrulmuş: öyle ki ekenlerin / ekincilerine hoşuna gider, kâfirleri de öfkelendirir.” (Fetih Suresi, 48/29) buyuruyor.







Âyetlerin kelimelerinden çıkan işaretler:





1-Zer’in ahrace şat’ahû: 1937

2-Li yağîz: 1950

3-Ke zer’in ahrace şat’ahû: 1957

4-Li yağîza bihim: 1997

5-En azferaküm aleyhim (48/24): 2026









İbretlik bir temsil: Bakıyoruz iki grup insanlardan bir grubu çukur kazmakta, öbür grup da hemen çukuru doldurup kapatmakta… Sonra öğreniyoruz ki, aslında başka bir grup daha varmış. Bunlar birinci grup çukur açınca oraya fidan dikiyorlarmış. Öbürleri de toprakla fidanın etrafını dolduruyorlarmış. Ama fidan dikenler engellenince, boşu boşuna çukurlar kapatılıyormuş…









Meşhur Şarlo’nun makine medeniyetini kritik eden bir filmi vardır. Modern otomatik bir makine yapılmıştır. Bu makinenin bir kolu omlet yapmakta ikinci kolu omleti fabrika işçisinin ağzına sunmakta üçüncü kolu ise ağzını silmektedir. İkinci kol ârızalanıp iş yapmaz hale gelince üçüncü kol durmadan ağız silmeye devam etmektedir.









Şimdi bir ülkede gençlik yetiştiren ve ülkeyi geleceğe hazırlayan bir Hizmet vardır. Gençleri eğitim, köke ve öze bağlı mâneviyatla beslemektedir. Ama birileri fidan gibi gençleri yetiştirmekten engelleyince bu sefer boşuna gayretler, aç-muhtaç fakat ağzı silinen fersizler ile ülkeyi doldurmaktadır. Fakat kıyamete ayarlı bu Hizmet’in adanmış ruhlu mensupları meseleyi bütün cihana yayıldıkları için faaliyetleri de dünyaya yayılmıştır. Yetiştirilen nesiller de kuvvetlenip gövdeleri üzerinde yükselmişlerdir. Kışa, kara buza, fırtına ve borana dayanıklı, hem de ayakları üzerinde Allah’ın izniyle diklenmeden dik duran bu yiğitler, muhabbet fedaileri ve sulh-u umûmî temsilcileri olarak dünyanın takdirini kazandılar…





Fetih Suresinin ilhamı ile:





Ey Habib-i Edibi Muhammed’ine

Âşikar bir fetih

Ve zafer ihsan eden

Hem onun üzerine

Tamam eyleyip nimetini

Şanlı ve şerefli

Bir nusret veren

Ey göklerin ve yerin

Orduları Kendisi’nin olan

Ey din ve hikmet Sahibi

Ey âyette “Allah müminlerden

Hudeybiye’de, o ağaç altında

Bîat ettikleri zaman

Râzı oldu” diye serfiraz kılan,

Ve ey “Onların kalplerindeki

İhlası bildiği için de

Üzerlerine sekine

Huzur ve güven indiren

Hem onları hemen yakında

Gerçekleşecek bir zaferle

Mükafatlandırmakla müjdeleyen

Ey şanlı Resulü’nü

Bütün dinler üzerine

Galip kılmak için

Hidayet ve hak din ile

Göndermiş bulunan

Ey buna Şâhid olarak da Yeten…”

Ey Sonsuz Nur olan Son Nebisini

Hem bütün insanlara

Hem de bütün âlemlere

Rahmet olarak gönderen

Önce bir parmağının işaretiyle

Ay’ı ikiye böldürüp

Büyük mucize ile

Kâffeten dünya insanlığına gösteren

Bundan sonra da

Bir Şehsuvar olarak göklere

Ve gökler ötesine

Bir yolculukla

Miraç mucizesine

Mazhar eyleyen

Böylece Rahmeten lil-Âlemin

Mühürü ile mühürleyen

Ey yerlerin ve göklerin

Erhamerrâhîmi…

Yürüt bizleri

İzinde o şanlı yüce Nebî’nin

Yaptır bize temsilini

Yer yüzünde

Hem de en güzel şekilde

Kıyamete ayarladığın

Bu güzel Hizmeti

Hablullahi’l—Metin…

Bir direniş ve güçle

Duyur bütün gönüllere

Âmîn…



