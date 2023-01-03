Modernize edilen Rusya ordusu: Hipersonik füzeler, Sarmat, Avangard, Kinjal

2022 yılı Şubat ayında Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı savaş bütün dünyanın ana gündemi oldu. AB ülkeleri ve ABD’nin yoğun ekonomik ve siyasi yaptırımlarına rağmen Ukrayna’daki duruşundan ve NATO karşıtlığından taviz vermeyen Rusya, askeri gücünü artırmaya ve ordunun modernize edilmesine odaklandı. Ukrayna ile bir yıla varan savaşta Rus ordusunun sıcak çatışmalarda ileri seviyede eksikliğinin anlaşılması sonucu bu konuda, çok sayıda üst düzey toplantılar yapıldı ve onlarca kararlar alındı. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus ordusunun modern çatışma koşullarına daha iyi adapte olmak için yeni savaş yöntemleri edineceğini söyledi. Bakan, savunma alanında yeni eylem planının uygulanmasıyla Rus ordusu ve donanmasının daha da geliştirilmesinin ve gelişmiş askeri teçhizatla donatılmasının amaçlandığının altının çizdi.







Aslında Rus ordusunun modernize edilmesi ve askeri yatırımlara odaklanması yeni değil. 2018 yılı sonu devlet kamu harcamaları belirlenirken askeri bütçe önemli pay almıştı. Önümüzdeki 10 yılda, 2027 yılına kadar, savunma gücünü modernize (sadece modernizasyon) etmek için yaklaşık 350 milyar dolar bütçe belirlenmişti. Öncelikler, nükleer saldırı önleyici sistemler, yüksek donanımlı füzeler ve genel kullanım amaçlı savaş araçları olarak sıralanıyor. Donanma modernizasyonu kapsamında yeni güçlü denizaltılar, yeni nesil kıtalar arası roket taşıyıcılar, korvetler, frigatlar, telsiz gemileri ve bilimsel araştırma gemilerinin artırılması planlanıyor. Rusya’nın bütün askeri harcamalarının yıllık bütçesi 70 milyar civarında ve GSYİH'sinin yüzde 5,4'üne karşılık geliyor. Rusya’nın askeri harcamalara ve modernizasyona fark edilir derecede önem vermesi bariz sonuçları da getiriyor.





Aralık ayı toplantısında önemli kararlar alındı





Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Savunma Bakanlığı üst düzey yetkilileri ile Aralık ayı ortalarında yapılan toplantıda Devlet Başkanı Vladimri Putin’e ordunun genel yapısı hakkında brifing verdi. Sarmat füzelerinin konuşlandırılması ile ilgili çalışmalara başlandığını söyleyen Şoygu, 2010'dan beri üzerinde çalışılan, nükleer başlık taşıyabilen Sarmat füzelerinin yakında gerekli birliklere teslim edilerek göreve hazır hale getirileceğini belirtti. 220 ton ağırlığındaki Sarmat, "termonükleer kıtalararası balistik füze" olarak nitelendiriliyor ve 11 bin ila 18 bin kilometrelik bir menzile sahip olduğu biliniyor. Şoygu, yeni bağlantı sistemleri sayesinde Kalibr ve Kinjal füzeleri ile hedef belirleme süresinin 10 kat daha azaldığını da söyledi. Diğer verdiği bilgilere göre son 5 yılda 20’den fazla yeni iletişim sistemi geliştirildi, 110 binden fazla modern iletişim donanımının sevkiyatı yapıldı, bu donanımların oranı yüzde 72’ye çıktı.





Aralık ayındaki bu toplantıda zorunlu askerlik yaşı kademeli olarak 18'den 21'e çıkartıldı. Ayrıca, Rus Silahlı Kuvvetlerinin sayısı 670 bini sözleşmeli olmak üzere 1,5 milyon kişiye çıkarılmasına karar verildi. Rus ordusunun bağlantı sistemlerinin geliştirilmesi sürecinde yapay zeka unsurları da dahil olmak üzere, ileri teknolojilerin kullanılmasına yatırım kararı kabul edildi. Putin, toplantıda, NATO silahlarının Rusya Federasyonu'nun silahlı kuvvetlerini inşa etmek için analiz edilmesi ve kullanılması gerektiğini söyledi. “NATO güçlerinin Ukrayna operasyonu sırasında aktif olarak kullandıkları askeri araçlar dikkatli bir şekilde analiz edilmeli ve birliklerin savaş yeteneklerini artırmak için Silahlı Kuvvetlerimizin geliştirilmesinde kullanılmalıdır” dedi.





Yars: Hiroşima'yı yok eden bombadan 12 kat daha kuvvetli





Rus devlet şirketi Rostec başkan yardımcısı Vladimir Artyakov, Rusya'nın İskender füze sistemlerinin üretimini artırdığını söyledi. İskender füzelerinin kendisini ispatladığını belirten Rus yetkili, sorunsuz, doğru ve güvenilir bir şekilde çalıştığı için düşman topraklarındaki altyapıyı yok etmede son derece etkili bir silah olduğunu, bu yüzden üretiminin artırıldığını belirtti. İskender-M operasyonel-taktik füze sistemi, Kolomna Makine Mühendisliği Tasarım Bürosunda (Rostec State Corporation'ın Yüksek Hassasiyetli Sistemler üretim şirketi) geliştirildi. İskender Füze Kompleksi iki tür füze içeriyor. Birincisi balistik füze, ikincisi ise seyir tipi füze. Füzelerin menzili 500 km'ye kadar çıkabiliyor. Ayrıca Vladimir Artyakov, bazı tank modellerinin üretiminin "on kat", mühimmat ve mermilerin üretiminin ise "onlarca ve yüzlerce kat" arttığını söyledi.





Yine geçtiğimiz Aralık ayı içinde kıtalararası Yars balistik füzesi, Kaluga bölgesinde bulunan Stratejik Füze Kuvvetlerine teslim edilerek konuşlandırıldı. Bunu ikinci Yars kıtalararası balistik füzesinin Kozelsky füze üssüne konuşlandırılması ve aktive edilmesi izledi. İngiliz Daily Mail gazetesi, Rusya'nın nükleer balistik kıtalararası Mars füzelerini konuşlandırmasını "Batı'ya bir sinyal” olduğunu yazdı. İngiliz gazetesi, stratejik silahların bu tür sergilenmesinin "nükleer tehdidi artırdığını" kaydetti.





11.000 kilometreye kadar mesafedeki hedefleri vurabilen Yars balistik kıtalararası füzesi, manevra kabiliyetine sahip çoklu bir nükleer savaş başlığa sahip. Bu teknoloji, savaş başlıklarının düşman füze savunma sistemlerine takılmadan hedefe ulaşma ihtimalini artırıyor. Ayrıca Mobil versiyondaki taşınabilir "Yars" modelleri Rus birliklerinde artık aktif görevde. Uzmanlar füzenin Hiroşima'yı yok eden Amerikan bombasından 12 kat daha kuvvetli olduğunu belirtiyor.





Geçtiğimiz Kasım ayında, Rusya Savunma Bakanlığı’ından yapılan açıklamada, Beyaz Deniz’de bulunan “Generalissimus Suvorov” adlı nükleer denizaltının başarılı biçimde Bulava balistik füzesini fırlattığını belirtti. Atışın, su altından gerçekleştirildiği kaydedilirken füzenin Kamçatka Yarımadası’ndaki Kura poligonuna düştüğü aktarıldı. RSM-56 Bulava, denizaltından fırlatılan balistik füzeler. Rusya Deniz Kuvvetleri'nin yeni Borei sınıfı nükleer denizaltıları için geliştirilmiş olup Rusya'nın nükleer üçlüsünün gelecekteki köşe taşı olması ve ülkenin en pahalı silah projesi olması amaçlanıyor. Testleri başarılı bir şekilde devam ediyor.





Kaliningrad'a 2 bin km menzilli Hipersonik füze yerleştirildi







Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada "Kinjal" (Hançer) hipersonik füzelere sahip üç MiG-31'in Kaliningrad bölgesine konuşlandırıldığı bunun ek stratejik caydırıcı önlemlerin uygulanmasının bir parçası olduğu bildirildi. MiG'lerin günün her saati muharebe görevinde olacağı belirtildi. Kinjal füzesini 2018'de tanıtan Putin, ses hızının 10 katı hızla uçan ve füze savunma sistemleri tarafından engellemesi oldukça zor olan bu füzeyi "ideal bir silah" olarak nitelendirmişti.





Saatte 12 bin kilometre hızla yol alan Kinjal füzeleri, Rusya'nın nükleer başlık takılabilen hipersonik aero-balistik havadan karaya füzesi. 2 bin kilometreden fazla menzile sahip füze, hem konvansiyonel hem de nükleer savaş başlıklarını taşıyabiliyor, Tu-22M3 bombardıman uçaklarından veya MiG-31K uçaklarından fırlatılabiliyor. Füze geçtiğimiz aylarda ilk olarak Ukrayna operasyonunda kullanılmıştı. Rusya, resmi olarak Hipersonik füze sistemini başarılı olarak kullanan ilk ülke oldu.





Litvanya ve Polonya arasında kalan Kaliningrad’ın konumu, bölgeyi Moskova'nın “düşmanca” olarak nitelendirdiği "NATO politikalarına karşı koyma çabasında" stratejik açıdan son derece önemli kılıyor. Rusya’yla kara bağlantısı olmayan Kaliningrad, Moskova’nın Batı'daki en uç toprağı olma özelliğini taşıyor. İkinci Dünya Savaşı’nın son evresinde Kızıl Ordu tarafından ele geçirilen Kaliningrad, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Litvanya'nın bağımsız bir devlet olmasıyla Rusya anakarasından ayrılmıştı.





Hipersonik Avangard Füzeler ve nükleer denizaltı





İki sene önce Rusya Savunma Bakanlığı, yeni hipersonik füze Avangard'ın başarıyla test edildiğini duyurdu. Ülkenin güneyindeki Yasni bölgesinden fırlatılan füzenin yaklaşık 6500 kilometre uzaklıktaki Kamçatka bölgesindeki hedefi başarıyla vurması çok sayıda kanal tarafından canlı olarak gösterildi. Avangard'ın seri üretimi yapılıyor ve Rus Ordusu'nun envanterine girdiği biliniyor. Avangard füzelerini mevcut silah sistemlerinden ayıran şey atmosferde, kıtalararası menzilde Mach 20'nin üzerindeki hipersonik hızlarda uçabilmesi. Binlerce kilometrelik mesafede yatay ve dikey manevralar yapabilmesi ve tüm hava ve füze savunma sistemlerine karşı yenilmez etki gösterebilmesi. Bir meteor gibi yada ateş topu gibi gidiyor ve yüzey sıcaklığı 1600-2000 dereceyi bulabiliyor.





Geçtiğimiz Aralık ayında Rusya, inşaası tamamlanan nükleer denizaltı "İmparator III. Aleksandr”ı ve üç ayrı gemiyi törenle suya indirdi. Suya indirme töreninde konuşan Putin, Borey-A sınıfından dört nükleer denizaltının inşasının ülkenin güvenliğini on yıllar boyunca garanti altına alacağını söyledi. Çeşitli türdeki gemilerin yapım hızını ve hacmini artıracaklarını, onları en modern silahlarla donatacaklarını söyleyen Putin, Ukrayna operasyonu sırasında da dahil olmak üzere kazanılan deneyimi dikkate alarak denizcilerin operasyonel ve savaş eğitimlerini yapacaklarını söyledi.





Grad roket gemisi yeni nesil bir proje. Bu sınıftaki gemilerin, Suriye'deki muharebe görevlerini çözmede ve Ukrayna'daki askeri operasyon sırasında yüksek verimlilik gösterdiği biliniyor. Generalissimo Suvorov, maksimum dalış derinliği 480 m olan dördüncü nesil stratejik bir nükleer denizaltıdır. Gemiler, 16 Bulava kıtalararası balistik füze taşıma kapasitesine sahiptir. Anatoly Shlemov deniz mayın tarama gemisi, Sredne-Nevsky Tersanesi'nde inşa edilen, Pasifik Filosu için üçüncü ve Proje 12700 serisinin yedincisidir. Gemi, dünyanın en büyük yekpare fiberglas gövdesine sahip.





Sonuç olarak Rusya, kısa vadede Ukrayna savaşında sonuca varmak; uzun vadede ise Batı ile güç dengesini korumak için ordusunu yeniden yapılandırmak ve gerekirse NATO-Batı ittifakıyla savaşabilmek için rekabetçi pozisyona girebilme adına yeni modern üretimler üzerinde çalışmalarını artırdı. Aynı şekilde Ukrayna savaşı ile önemli bir tehdit hisseden AB ve NATO ülkeleri yıllarca askeri bütçelerini kısmış olmalarının eksikliğini görerek ordu personellerinin sayısını ve silahlanma sistemlerini yeniden gözden geçirmeye başladılar.