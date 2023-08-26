Prigojin Rusya için çalıştı

Rus paralı asker grubu Wagner lideri Yevgeny Prigojin ve grubun genel komutasındaki ve askeri eğitiminden sorumlu yöneticisi Dmitry Utkin, Moskova'dan St Petersburg'a giderken düşen uçakta beraberlerindeki 8 kişi ile birlikte hayatlarını kaybettiler. Rostov bölgesinde, Rusya'yı sarsan isyan girişiminden tam iki ay sonra VİP'in tükenmesiyle/düşürülmesiyle Wagner'cilerin dünya rejimine bomba gibi düştü. Rusya medyasında ana istikrar devam ediyor. Konumuna bakılmasından göç eden ihanete uğramış birisi bütün kamuoyunun görebileceği ve anılabilecek şekilde cezalandırılmış oldu. Ülkenin her açıdan zor zamanında, aykırı bir sese, karşı bir durmaya ihtimalinin bırakılmayacağı açık ve net şekilde gösterilmiş oldu. Bütün ana medyanın 90'lı yılların sonu Petersburg döneminde Prigojin'le beraberliği ve tanışması olan Putin, bu olayın ardından “başsağlığı” gibi ilk değerlendirmesinde çok kısa ve düzenli İfadeler kullandı. “Uçak kazasında” hayatların ailelerinin baş sağlığı dileyen Putin, "Prigojin'i uzun süredir paylaşıyordum. 90'lı yılların başından beri. Kaderi zorlu bir insandı. Hem hatalar yaptı, hem istenen sonuçları aldı; Ortak operasyonlar için çalıştı. Yetenekli bir insandı. Putin, Rusya Soruşturma Komitesi başkanının olayla ilgili soruşturma başlatıldığını, eksiksiz olarak yürütülüp sonuçlandırılacağına inandığını kaydetti.













Prigojin o uçakta var mı, yok mu tartışmaları devam ederken ve “Putin'in cenaze törenine gidecek mi” sorusuna Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov'un, “Daha hayatta mı değil mi? Bilmiyoruz, DNA testleri netleşsin o zaman karar verilir” başlıklı başlıklar Putin, Prigojin'in anısına cümleler artık sarfetmişti. Yani onun ölümü konusunda zihni ve cümleleri netti. Ayrıca önemli bir detay olarak, Prigojin'e ait jet kazasını araştıracak kişi, daha önce 2014 yılında Vnukovo uçuşunda Total'in başkanı Christophe de Margerie'nin ölen jet kazasını da araştırmış olan Ivan Sibula'nın vermesi gerekiyor. Ünlü gazeteci ve kopyaları Ksenya Sabçak, telegram kanalında “Rusya'da kontrolü zor olan iki özel ordu vardı, birisi Prigojin'di diğeri ise Kadirov” mesajını paylaşması da önemli.













Wagner yönetimi yok oldu. Wagner'in haziranda isyan teşebbüsü cezalandırılmış olsa da, Wagner'in tamamen tasfiyesini engellemişti. Bundan sonra Wagner, Prigojin'siz ve yardımcısı Utkin'siz devam edecek. Zira Afrika'da ve Orta Doğu gibi Rusya adına önemli fonksiyon var ve etkisi artarak devam ediyor. Haliyle Wagner, çok büyümüş özel paralı askeri birlik ve artık kendi finans kaynaklarının bulunduğu büyük bir çark. İsyan olayının ardından, Prigojin'in Belarus'a gitmesi ve bazı garantiler sözleşmesi sadece mevcut krizin çözülmesi içindi. Ama affedilmedi. Bunların yanında olan üst yönetim Wagnerciler de affedilmedi. Ukrayna savaşında Savunma Bakanı ve Genel Kurmay Başkanı ile yaşanan sorunların ilk çatlağı oluştu. Bir sonraki isyan olayı için ise Putin, ihanetlerini affedemediğini söyledi.













Prigojin'i sistem büyüttü













Prigojin'in ilk hapse girmesi 1981'de çeşitli "holiganlık" suçları nedeniyle oldu. 1990 yılında erken tahliye edildi. Serbest bırakma sonra restoran sistemine girdi ve St. Petersburg'da sosisli şeytan bir fastfood zinciri açtı. 1995'te Wine Club Bar işletmesini ve 1996'da Eski Gümrük restoranını açtı. Aynı yıl Concord Catering yemek şirketi kurdu. 1997 yılında Concord LTD Yönetim ve Danışmanlık'ı tescil ettirdi. Devamında devlet ihalelerini almaya başladı. Mesela 2014-2015'te Concorde şirketi, Savunma Bakanlığı kışlalarında ve eğitim kurumlarında 10,3 milyar ruble değerindeki temizlik işi ihaleleri kazandı. Ayrıca farklı inşaat projeleri de aldı.













1998'de New Island'da bir restoran açıldı. 2001'de Devlet Başkanı Vladimir Putin orada Jacques Chirac'la, bir yıl sonra da George W. Bush'la görüştü. 2002–2012'de fast food zinciri Blin'i geliştirildi! Vladimir Putin 2018'de Amerikan medyasında verdiği röportajda şunları söylüyordu: "Böyle bir kişiyi tanıyorum ama arkadaşlarım arasında yer almıyorsun."













Trol Fabrikası ve medya imparatorluğu













Prigojin'in adı 2013 yılından bu yana İnternet Araştırma Ajansı ("trol fabrikası" olarak da bilinir) ile ilişkilidir. 2019 yılında Federal Haber Ajansı, Ekonomika Segodnya ve Patriot medya grubu yönetim başkanlığını içeren diğer birçok portalı yaptı. Uzun bir süre Wagner PMC ile herhangi bir bağlantının olması reddedildi.













Eylül 2022'de sosyal ağlarda, Prigojin'e benzeyen bir adam, Wagner PMC'nin bir parçası olarak Ukrayna'daki operasyona katılmak üzere mahkumları işe aldığı bir video yayınlandı. 26 Eylül'de Prigojin, bu yapının oluşumunun yapısında kendisinin olduğunu ilan etti. İddiasına göre tabur taktik grubu "Wagner", 1 Mayıs 2014'te Ukrayna'da "Rusları Koruma" amacıyla kuruldu. Prigojin'in şirketi, Rus ordusunun özel kuvvetlerinden emekli yarbay olan ilk komutan Dmitry Utkin'in lakabından esinlenerek "Wagner" olarak adlandırıldı. O zamandan beri Wagner, Afrika da dahil olmak üzere çeşitli kişilere karıştı. Prigojin'e göre Wagner Ukrayna'daki askeri operasyona ilk kez 19 Mart 2022'de katıldı.













Wagner Ukrayna'da, Suriye'de, Libya'da ve Afrika'da













Ancak Wagner ilk olarak Nisan 2014'te, Rusya'nın, Kırım'a gitti ve Ukrayna'nın yaşadığıki çatışmacı çatışmaların patlak vermesinden kısa bir süre sonra uluslararası kamuoyunun paneline girdi. Ukrayna'nın endüstriyel merkezlerinin gösterdiği Donbas'taki ayrılıkçı isyanı Rusya'yı destekleyen, çok sayıda kanıt olmasına rağmen burada kendi silahlarını ve askerlerinin yaşadığını bildiren haberler çıktı. Çatışmalarda özel sözleşmeli askeri personel görevlendirmek Moskova'nın bir korunduğu kadar inkar edilebilirliğini sürdürmesini sağlıyor.













Wagner ekibi, Suriye'de Beşşar Esad'a destek sağladı. Uluslararası kamuoyunda Şam yönetiminin en büyük destekçisi Rusya adına görev yapmakla suçlandı. Libya'da Halife Hafter güçleriyle aynı saflarda yer aldı, BM tarafından kaydedilen Trablus merkezli hükümete karşı savaştı. Grup ayrıca Orta Afrika Cumhuriyeti ve Mali'de de faaliyet gösterdi. Prigojin'in, Wagner'in Suriye ve Afrika ülkelerine dağıtılmasını kârlı madencilik sözleşmelerini güvence altına almak için kullanılmakta olduğu belirtiliyor.













ABD Dışişleri Bakanlığı'nın desteğiyle Ocak ayında yapılan bir çalışma, şirketin Afrika'daki altın ve diğer zengin kaynaklara erişimini Ukrayna'daki operasyonlarını finanse etmek için kullanılmasını dile getirdi. Muhalif Rus medyası, Wagner'in 2018'de Orta Afrika Cumhuriyeti'nde grup faaliyetlerini araştıran üç Rus gazetecinin görüldüğü olaya karıştığını iddia etti. Batılı ülkelerin yanı sıra Birleşmiş Milletler kuralları, Wagner'e bağlı paralı askerler Orta Afrika Cumhuriyeti, Libya ve Mali dahil Afrika çapında insan hakları ihlalleri yapmakla suçladı. Avrupa Birliği 2021 yılında Wagner'e "işkence, yargısız ve keyfi infazlar ve katliamlar dahil ciddi insan hakları ihlalleri" ve Orta Afrika Cumhuriyeti, Libya,













Wagner'in Ukrayna'daki rolü













Rusya'nın geçen yıl şubat günü Ukrayna'da başlattığı savaşta Wagner, düzenli Rus birliklerinin ağır kayıplar yaşadığı ve ordu adına küçük düşürücü gerilemelerle toprağı kaybolmuş bir yıpranmış, savaşta giderek daha görünür bir rol üstlenmişti. Prigojin, savaşçıları toplamak için Rus hapishanelerini gezdi. Wagner saflarında altı aylık bir cephe görevinde bulunmaları halinde affedilecekleri vaadinde bulundu. Mayıs ayındaki raporda cezaevlerinden 50 bin civarında mahkum topladığını, bunların yaklaşık 10 binin Bahmut'ta öldürüldüğünü, bir kez daha benzer sayıda kendi asıl savaşçılarının da yine aynı kentte hayatlarını kaybettiğini açıkladı. Emrinde 50 bin personelin olduğunu ve bunların yaklaşık 35 bininin her zaman ön saflarda yer aldığını söyledi. Ancak bu sayıya mahkumların dahil olup olmadığı hakkında günlük bilgi verin.













Prigojin'in sonunu getiren gelişme













Prigojin ocak, Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki tuz madenciliği yeri Soledar'ın eleklerde tüm sorumluluğu üstlenmiş ve Rusya Savunma Bakanlığı'nı Wagner'in zaferini çalmaya çalışmakla suçlanmıştı. Rus takımı Bahmut'u ele geçirmek için Wagner'e yeterli oranda mühimmat sağlamadığından şikayette bulunmuş ve geride kalanları geri çekmekle tehdit etmişti. Ukrayna'da savaşan ve Wagner personelinin belirtilen kişiler olduğu, Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov'a küfürler yağdırdıkları ve mühimmat sağlamamakla suçladıkları videolar yayınlandı. Ayrıca Prigojin, Savunma Bakanı Şoygu'yu sert bir dille eleştirirken Rus askeri liderlerinin de beceriksizlikle itham etti.













Prigojin'in sık sık tekrarladığı bu şikayetler, Rusya'da sıkı kontrol altında tutulmuş ve sadece Putin'in bu tür eleştirilerinde bulunabildiği siyasi ilişkiler eşi benzeri görülmemiş bir çatlak oluşmuştu. Bir zamanlar karanlık bir figür olan Prigojin, Wagner'in kazandığı 'zaferlerden' hemen hemen onun gün özellikleriyle anlatılıyor. Keza düşmanlarıyla alay ederek ve yüksek rütbeli Rus askeri organizasyonlarından şikayet ederek kamuoyunun nezdinde profilini kademeli olarak yükseltti. Bu eleştiriler ve 24 Haziran'da, gelen savaşçılarla Rus Genelkurmayına karşı isyanın başlaması Prigojin'in sonunu arttırdı. Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ait son dönemdeki en büyük tehdidi oluşturan olayda, Prigojin, Bir Wagner kampına yönelik Rus askeri saldırısına yanıt olarak iki Rus yetkili askeri tesislerin kontrolünü ele geçirerek güçlerini Rusya'nın başkentine doğru yürüttü. Kriz, ancak Belarus lideri Aleksander Lukaşenko'nun Prigozhin'in Belarus'a ulaştığını öngören bir anlaşmaya aracılık etmesiyle yatıştırılabildi