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Dertli sineler yanık nağmeler

Cuma Karaman

Cuma Karaman

04 Nis 2023 07:07
    • Bu hafta şiir kitabım “Dertli sineler yanık nağmeler” olarak Crab Publishing tarafından okurla buluştu. Bu vesileyle Ali Topdağ beye, Ali Özcan beye, Nazende Bahar hanıma ve Yücel Darcan beylere cani gönülden teşekkür ederim. Tabi ki tavsiyelerini emir kabul ettiğim başta M. Kamil Şirin ağabeye beni teşvik eden Ertuğrul İncekul beye teşekkürlerimi bir borç bilirim.

    Şair değilim. Fakat yaşadıklarım iç terennüm olarak kalpten kaleme taşanlardır. Şiirlerimde dile getirmeye çalıştıklarımdan bir buket.

    Ötme bülbül ötme ötme
    Dertlerini bana dökme…
    Sürgün bizde ilim bilim
    Ülkede yobazlık hakim…
    Ve
    Yalan vird olmuş dillerde
    İnsanlık paspastır yerde…
    Yine 
    İnsanlık her yerde yetim
    Yezid ruhu olmuş hakim…

    Geçmişe gitmek olarak köy hayatımız;

    Sökükleri dike dike büyüdük
    Dikenler üzerinde yürüdük
    Dertleri çeke çeke büyüdük
    Acıları içe içe yürürdük

    Mısralarıyla geçmişe yolcuk. Helal daire keyfe kafi şiirimle helal ile iktifa etmeye dikkatleri çekmeye çalıştım. Kamil ve gafil insanı şiir diliyle dile getirmeye çalıştım. Yalvar Mevla’ya şiirimle müminin bazı özelliklerini anlatmaya çalıştım.

    Gönüllerde buluşalım şiirimle;

    Anadolu’dan dünyaya 
    Oradan da maveraya
    Sevgiyi yaya yaya
    Gönüllerde buluşalım…

    Benim divane gönlüm ile;

    Bazen pinhan har olur
    Nar-ı aşkta büryan olur
    Yanar yanar kavrulur 
    Külsüz dumansız olur…

    Anla gönlüm öz sensin
    Alemde sultan sensin
    Bihemta bir cevhersin
    Nefha-i Rahman sensin…

    Daha nice şiirlerimle ahlakı hak ve adaleti naçizane kendimce dile getirmeye çalıştım. Dileğim 140 sayfa olan ve onlarca şiirden oluşan kitabımın bol okuyucu kitlesine ulaşmasıdır. 

    Gurbeti yaşıyorum gurbet içinde
    Ben gurbete değilim gurbet içimde
    Bu böyle devam edip gitse de
    Vuslatın arzusu tazedir içimde…

    Bu şiirimde gurbet ufuklarını dile getirmeye ve asıl asrın sergaribinin ve gariplerinin gurbetine dikkat çekmeye çalıştım.

    Bu şiirimle yazıyı noktalıyorum:

    ARIYORUM 1
     
    Her şeyden önce
    Kendimi arıyorum
    Mazimi arıyorum
    Çocukluk safvetimi
    Genliğin taravetini
    Özümdeki şebabeti
    Yaşımdaki kemalatı arıyorum
     
    Neyi arıyorum
    İnsanda insaniyeti
    Fertte marifeti
    Cemiyete merhameti
    Ahlakta fazileti
    Hukukta adaleti
    Hakta hakikati arıyorum
     
    Neyi arıyorum
    Aşkta sadakati
    İlimde hikmeti
    Efkarda hürriyeti
    Servette sahaveti
    Bilimde cesareti
    Yoldaşta muhabbeti arıyorum
     
    Neyi arıyorum
    Kalabalıklarda ferdi
    Fertte cemiyeti
    Toplumda vahdeti
    Hükümlerde adaleti
    Harekete bereketi
    Kalplerde vicdan ve merhameti arıyorum
     
    Neyi arıyorum
    Kaybolmuş asaleti
    Yok olan merhameti
    Bilinmeyen değer kıymeti
    Kaybolan saygı hürmeti
    Yok olan sıla hasreti/kurbeti
    Gönülde aşkın vuslatını arıyorum
     
    Neyi arıyorum
    Adliyede adaleti
    Maarifte eğitimde keyfiyeti
    Hakta sosyal müsavatı
    İdarede liyakat ve dirayeti
    Siyasete kiyaset ve feraseti
    Devlete şefkat ve merhameti arıyorum

    İsteme ve satın alma adresi:
    Crab Publishing'den yeni kitap...

    Satın almak için 


    04 Nis 2023 07:07
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