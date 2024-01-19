Ali Açıl

“ Ne güzel bir gidiş”

Bu kadar sevilmesinin sebebi ne?

Ben burada Ali abiyi değil, sadece onun bu kadar sevilmesinin sebebini arz ederek kardeşlerimizin dikkatini bir noktaya çekmek istiyorum.

Akşamdan beri telefonu açar açmaz twitter’a baksanız, mesaja baksanız, WhatsApp‘a baksanız hangisine bakarsanız bakın hep karşınıza Ali açıl çıkıyor. Dünyanın dört bir bucağından,hatta kanaatim şuki; dünyanın 170 ülkesinden 100 binlerce insanın dilinden onun yaptığı hayır hasenat dökülüyor ve arkasından dualar, hatimler...

Ne güzel bir gidiş, bir de hizmetten dönerken havada. Allah hepimize böyle güzel gitmek nasip eylesin.

Peki nedir bu kadar sevilmesimin sebebi?

Tek kelimeyle cömertliği. Allah cömertleri seviyor ve sevdiriyor.

Sabah telefonu açtığımda Ali tüzün Bey’in şu mesajını gördüm.

“1991 yılında Gelibolu Güneyköy sahilinde Mahmutpaşalılar Kooperatifi vesilesiyle aldığı arsayı Hizmete vakfetmek için bu fakire vekâlet vermişti. Sultanahmet vaazı sonrasında kimliğimi ve vekaletnameyi verirken memnuniyetini ve “ Ohh! Elhamdulillah, bir yükten daha kurtuldum; değişini hiç unutmadım. Daha sonraki yıllarda Mehmetçik Yurdunun çarşaf ve nevresimleri için toplarla kumaş göndermiştir. Rabbim ahirette o mütebessim çehresini hep devam ettirsin. Sevenlerinin başı sağ olsun.”

Şimdi hacı Muammerden vs kimi dinlerseniz dinleyin onun cömertlik tablolarını göreceksiniz.

Ali abiyi 40 küsür senedir tanıyorum. Zamanla göreceğim ki benim bildiğim cömertliği onda bir bile değilmiş.

Abilerimizin, ablalarımızın, kardeşlerimizin vefatları onların bilmediğimiz güzelliklerinin ortaya çıkmasına vesile oluyor ve anlıyoruz ki bizim bildiğimiz güzellikleri sadece suyun üstüne çıkan kısmıymış. Binaenaley hayattaki abilerimizin ablalarımızın ve kardeşlerimizin durumu da budur. Bunu hiçbir zaman hatırdan dûr etmemek lazım.

Bu vesileyle Ali abimize tekrar Cenabı Haktan rahmet niyaz ediyor, başta Hocamız olmak üzere kendisi gibi hayatını hizmete adamış, Ali abimizin bu güzellikleri yapmasında desteğini hiçbir zaman esirgememiş değerli Elif ablamıza, çocuklarına ve bütün sevenlerine baş sağlığı diliyorum.