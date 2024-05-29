



Tiroid bezi, boynun ön kısmında bulunan, kelebek şeklinde küçük bir organ olmasına rağmen tüm vücut metabolizmasını düzenleyen hormonlar üretir. Bu hormonlar, enerji kullanımı, sıcaklık kontrolü, kalp hızı ve diğer hayati işlevlerde kritik bir rol oynar. Tiroid bezinin işleyişindeki bozukluklar, vücudun genel sağlığını önemli ölçüde etkiler. Tiroid sorunları, hipotiroidi (tiroid bezinin az çalışması) ve hipertiroidi (tiroid bezinin aşırı çalışması) olarak iki ana grupta toplanabilir.





Tiroidin en iyi şekilde çalışmasını sağlamanın iyi yollarından biri yediğimiz besinlerdir. Günlük beslenmemizdeki birçok bileşen, tiroidin dengeli kalmasına veya denge durumuna ulaşmasına yardımcı olabilir. Tiroid sağlığını destekleyen 10 besin;

1. Hindistan Cevizi Yağı

Hindistan cevizi yağı, tiroid bezinin daha iyi çalışmasına yardımcı olan orta zincirli yağ asitlerine sahiptir. Bu yağ özellikle ısıtılmadan tüketildiğinde kilo vermeye yardımcı olur, metabolizmayı hızlandırır ve vücut ısısını dengeler. Hindistan cevizi yağı diğer yağ türlerinden farklı olarak yüksek oranda doymuş yağ (sağlıklı) içerir. Doğru egzersiz ve dengeli beslenme kombinasyonuyla hindistancevizi yağı tiroid bezlerine iyi gelir.

2. Elma Sirkesi

Elma sirkesi hormonların dengeli üretimine yardımcı olur. Metabolizmayı geliştirir ve vücut ortamının alkalize edilmesini sağlar. Elma sirkesi vücut yağlarının düzenlenmesine, toksinlerin vücuttan atılmasına ve besinlerin emilmesine yardımcı olur. Elma sirkesi bal ile birlikte suya eklenerek her sabah tüketilebilir.

3. Zencefil

Kolayca bulunabilen toz veya kök zencefil, tiroid için en kolay ev ilaçlarından biridir. Baharat şeklinde de kullanılabilen zencefil, potasyum ve magnezyum gibi temel mineraller açısından zengindir ve tiroid sorunlarının başlıca nedenlerinden biri olan iltihapla mücadeleye yardımcı olur. Zencefil çayı içmek tüketmenin en kolay yollarındandır. Aynı zamanda uçucu yağ olarak da kullanılabilir. Zencefil bir taşıyıcı yağla (örneğin Hindistan cevizi yağı veya zeytinyağı ) karıştırılırsa sürülerek de kullanılabilir.

4. B Vitaminleri

Vitaminler tiroid sorunlarının altında yatan nedenlerle savaşmaya yardımcı olur. 'B' ailesinden vitaminler uygun tiroid fonksiyonu için gereklidir. B12 Vitamini özellikle hipotiroidizmi olanlara yardımcı vitaminlerdir. Günlük beslenmede yumurta, et, balık, baklagiller, süt ve kuruyemişlerin dahil edilmesi, düzenli bir B Vitamini alımına yardımcı olabilir.

5. D Vitamini

D vitamini eksikliği tiroid sorunlarında önemli rol oynar. Vücut bu vitamini yalnızca güneşe maruz kaldığında üretebildiğinden, günde en az 15 dakika güneş ışığı aldığınızdan emin olmanız gerekir. Böylece daha iyi kalsiyum emilimi ve güçlü bir bağışıklık sağlanmış olur. D vitamini açısından zengin besinlerden bazıları somon ve uskumru gibi yağlı balıklar, süt ürünleri, portakal suyu ve yumurta sarısıdır. Vücuttaki D vitamini düzeyi çok düşükse takviye gerekli olacaktır. Ancak dikkatli olunmalı ve dozaj konusunda doktora danışılmalıdır.

6. Badem

Bademler uygun tiroid ekspresyonu için en uygun olanlarıdır. İyi bir protein, lif ve mineral kaynağıdırlar. Badem, tiroid açısından sağlıklı bir besin olan selenyum içerir. Ayrıca tiroid bezinin çok düzgün çalışmasını sağlayan magnezyum açısından da oldukça zengindir.

7. Süt Ürünleri

Süt, peynir ve yoğurt, tiroidin düzgün çalışması için gerekli olan iyot minerali açısından yüksek olduğundan tiroid için çok faydalıdır. Süt ürünleri tüketmek aynı zamanda vitamin seviyelerinin artmasına da yardımcı olacak ve bu da tiroid sorunlarına iyi gelecektir.

8. Kemik Suyu

Kemik suyu, amino asitler, kolojen ve tiroid sağlığına fayda sağlayabilecek diğer mineraller açısından zengindir. Tiroid fonksiyonu ve genel sağlığınız için önemli olan kalsiyum, magnezyum ve fosfor gibi mükemmel bir mineral kaynağıdır.

9. Avokado

Avokado, yeni beslenme alışkanlıklarının neredeyse en harika besinidir. Avokado, tekli doymamış yağlar (oleik asit gibi) açısından zengindir. Sağlıklı yağlar, vücuttaki iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olabilir ve genel hormonal dengeyi destekler. Sağlıklı bir hormon dengesi, tiroid fonksiyonlarının düzgün çalışması için önemlidir.

10. Yeşil Çay

Yeşil çay tüm dünyada kesin bir metabolizma hızlandırıcı olarak bilinir ve tiroidi destekler. Yeşil çay, yağ hücrelerini yağları serbest bırakmaya zorlayan ve karaciğerin yağ yakmasına yardımcı olan bir tür antioksidan, kateşinleri içerir.

Tüm bu besinlere ilaveten;

a Yağlı balıklarda bulunan Omega-3 yağ asitleri, tiroid fonksiyonunu destekleyebilir.

b Brezilya fıstığı gibi selenyum açısından zengin gıdalar tiroid fonksiyonunun iyileştirilmesine yardımcı olabilir.( Genellikle günde 1 adet tüketmek yeterlidir.)

Ev yoğurdu gibi probiyotik açısından zengin besinler bağışıklık sistemini düzenlemeye ve tiroid fonksiyonlarının gelişmesine yardımcı olabilir.

d Glutensiz bir diyetin, otoimmün kaynaklı tiroid hastalığı olan hastalara tiroid fonksiyonunu iyileştirici bir diyet olarak tavsiye edilir.

Beslenmeniz tek başına tiroidle ilgili sorunları tedavi edemez veya önleyemez. Ama yine de beslenmenize dikkat etmek, tiroid sağlığınızı önemsemek, hem mevcut tiroid bozukluklarıyla başa çıkmak hem de genel sağlığınızı korumak için çok önemlidir. Bu yüzden, doktorunuz tarafından varsa belirlenen tiroid hormonu ilacının düzenli kullanımı ve dozunun izlenmesi esastır.

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