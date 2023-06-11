Utanılacak gün değil 

Geçen kış komşu ülkedeki çocuklarımızın yanına gitmiştik.
Kışı orada geçirdik sayılır.
O günler bizim için çok özel oldu.
Bir gün karlı-buzlu yollardan yürürken kızım yol kıyısındaki bodur bahçe ağaçlarından oluşan bir çitteki kuru yaprakları gösterdi bana.
Hepsi başlarını yere doğru eğmişlerdi.
Soğuktan birbirine tutunmuş, birbirine sokulmuş yetim çocuklar gibi kendi oluşturdukları rüzgarlarında titriyorlardı.
Onların o halleri rikkatime dokundu.
Dallarda üşüyen o yaprakların sabırla soğuğa direnmeleri, birbirlerine tutunmaları hoşuma gitse de onların titreyişleri o gün bugündür hiç gözümün önünden gitmiyor.
Bugünlerde seçimlere bel bağlamış olanların büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını görünce hatırıma o yapraklar geldi.
Baharı beklerken tomurcuğa durmuş dallara kar yağınca bazıları yılgınlığa düştüler.
Kimisi ülkesine dönmeyi, kimisi özgürlüğüne kavuşmayı, kimisi elinden alınan hakları geri almayı hayal ediyorlardı.
Hepimiz insanız.
Gece uzayınca fecr-i kaziplere bel bağlıyoruz.
Sonra yeniden karanlıklara gömülünce hayal kırıklığı yaşıyoruz.
Halbuki koca Üstad, “Dini siyasete alet eden o zat siyasetle gitmeyecek.” diyor.
Hocaefendi daha seçimlerden birkaç ay önce, “Bu süreç iktisatla, siyasetle bitmeyecek. İlahi bir el hiç ummadığınız bir anda onları baş aşağı getirecek.” diyor.
Dedim ya insanız, yine de gökte görünen her buluttan, karanlıkta yanan her ışıktan, ufukta görünen her karaltıdan umuda kapılıyoruz.
Ruhuma bir teselli ararken bilgisayarımdan Türkçe Olimpiyatları’na ait bir videoyu açıyorum.
İnce, zarif bir kız çocuğu sahnede elif gibi dimdik durarak büyük bir kalabalığa “Gözlerin al yerden” şarkısını söylüyor;
“Onlar yanlış sen değil gözlerini al yerden
Utanacak gün değil gözlerini al yerden
Elif gibi dimdik dur isyanına zincir vur
Bugünler de geçecek bu zulüm de bitecek.
Güzel günler gelecek gözlerini al yerden”
Sonrasında sahneye kim gelecek derken meğer izlediğim derleme bir klipmiş.
Nice büyük imtihanları başarı ile vermiş olan Sevgi Ablamız ekrana geliyor.
Üzerinde koyu lacivert bir elbise, başında mavi tonların ağırlıkta olduğu başörtüsü ile sanki bulutların üzerinden konuşuyor;
“Kimi siyah, kimi sarı, kimi beyaz dünya çocukları, hepsi şarkılar söylüyor, hepsi zeybek oynuyor, vicdanınıza bir sorun bu çektiklerimize değmez mi? Vallahi bin canım olsa bu uğurda gözümü kırpmadan veririm.”
Sonra, bir bacağını Bangladeş’te bırakarak tek ayakla ülkesine döndüğünde annesinin,
“Oğlum ayağın nerede?” dediğinde;
“Ana ayağın da lafı mı olur? İnsanlık elden gidiyor.” diyen Süleyman Alptekin görünüyor;
“Bizim arkadaşlarımız terörün kol gezdiği yerlerde silahsız, bıçaksız öğretmenlik yaptılar. Hala da yapıyorlar. Hiç kimse güzel bir hayat peşinde değildi. Güzel bir ölüm peşindeydi.”
Yani ‘‘Bu uğurda kimimiz bacağımızı, kimimiz canımızı verdik.’’ diyordu.
Daha sonra mavi gökler ülkesinin uçsuz bucaksız çöllerinde yatan şehit Âdem Tatlı geliyor ekrana.
Öğrencileri ile bir yerlere doğru yürüyor.
Yüzü yine tebessüm pınarı, gözleri yine uçsuz bucaksız bir sevgi denizi.
Arka fonda o yine o zarif kızımız;
“Bugünler de bitecek bu zulüm de bitecek gözlerini al yerden” diyor.
En son sadece ilmiyle değil engin irfanıyla ve kalbiyle de konuşan hakikat avcısı Ali Ünal görünüyor.
Üzerinde yine oğlu Mehmed’in, Kimse Yok Mu’nun kermesinden beş liraya aldığı o açık mavi, yakasız gömlek.
2012 Haziran’ında yapılan ve statlara sığmayan görkemli Türkçe Olimpiyatları’nı yorumlamasını istiyor sunucu.
Söyledikleri sadece sunucuyu değil hepimizi ters köşeye yatırıyor;
“Çok yakında büyük fırtınalar bekliyorum, ülkeyi sarsacak elemler bekliyorum.
Talut’un ordusu altmış derece çöl sıcağında güneşin altında susuzluktan yanıyor.
Önlerine bir nehir çıkıyor. Ordu komutanı Talut ‘Suya dokunmayın.’ diyor. ‘İllaki de içecekseniz bir avuçtan fazla içmeyiniz.’
Kana kana içenler nehri geçmeden, az içenler geçince yıkılıp kalıyorlar.
313 kişi olduğu söylenen su içmeyenler yollarına devam ediyor.