Çamur attılar izi kaldı mı?

Sağlığına, sıhhatine dair sık sık güncel fotoğraf ve video paylaşılmasına rağmen, Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi ile ilgili, vefat ettiği haberi yaptılar yine. Hocaefendi’nin kaldığı yeri değiştirmesini dillerine dolayıp kaçırıldığını söylediler. Bu tür pespaye iddialarda bulunanlar şuur altlarındaki niyetlerini seslendirmiş oldular; “Keşke hocalarını biz kaçırabilseydik veya ölse de şu adamdan kurtulsak.” Aslında yaşayan bir insana “öldü” haberi yapanların hiçbir iddiasına değer ve kıymet vermemek gerekir. Bir kere yalan söyleyen her kere yalan söyler.



Hocaefendinin “öldü” veya “kaçırıldı” haberlerini, cemaatte panik havası meydana getirmek için yapmış olabilirler. Malum, Peygamberimiz’in (sav) vefatı karşısında Müslümanlar o derece paniklediler ki, şaşkınlıkla Hz. Ömer (r.a): “Muhammet öldü diyenlerin kellesini koparırım. O ölmedi” diyordu. Haşa, Hocamız bir peygamber değil. Nihayetinde bir insan, ölebilir. “Fakat öldüğünü biz haber verelim de cemaati de desin veya düşünsün ki bizim abiler bize güvenmiyor mu? Hocamızın vefatı bizden neden saklanıyor? Bize güvenmiyorlar mı ki haberini Türkiye medyasından duyuyoruz.” diye hesap ediyorlar. İşin aslı sonradan öğrenilse de insanları vesvese ve fitne dayağından geçirerek birbirine düşürmek ve imanlarında sarsıntı oluşturmak Şeytan ve avenelerinin en büyük maharetidir.

Zalimler ve fasıklar, içimizden piyon bulamazlarsa bu tuzakları/ oyunları tesirsiz kalır. Tarihten de öğrendiğimiz gibi zalimlerin en büyük oyunu, içimizdeki bazı gafilleri avlayarak bünyemizdeki arıza ve eksiklikler üzerinden sanal da olsa halk ayaklanması tertip ve teşkil etmeleridir. Yani senin insanını yine sana karşı bir manivela gibi kullanırlar. Bu en kötüsüdür. Bu hücum postmodern bir ayaklanma tertibidir.





Öyle iftiraları senin dostlarını da işin içine katarak seslendirirler ki cevap versen onlar senin cevap vermeni değil, yok olmanı istediklerinden bu sefer verilen cevaplar üzerinden ayrı bir tartışma başlatırlar. Ve her seferinde cevap vermek zorunda kalırsın. Cevap vermezsen bu sefer senin insanını kışkırttıklarından dolayı onlara karşı ayıp olur; “bizi de adam yerine koymuyorlar amma da kibirli insanlar bizimkiler” denir.

Bu iddialar karşısında sukut edilse ikrar anlamına gelir. Çünkü bazen sükut ikrardandır. Karşı taraf cevap vermediğine göre demek iddialar doğruymuş denir, düşünülür. Aslında bu tür fitne kokan iddia ve suallere verilecekse çoğu zaman Bediüzzaman Hazretleri gibi cevap vermek gerekir. Zalim İngilizlerin Papazının 600 kelimelik cevap istediği sualine Üstadımız, 600 değil 6 kelimeyle de değil bir tükürükle cevap veriyorum dediği gibi bize de yakın bazı kimseleri kullanarak zalimlerin zihinlerimizde oluşturduğu şüphelere suallere karşı tükürmek gerekir.

Tükürün zalimlere ve onların borazanlıklarını yapanların yüzüne. Hem öyle bir tükürün ki Şeytanların yüzüne tükürdüğünüz gibi tükürün.

Fakat siz sosyal medyaya mal olmuş bu suallerin Türkiye’deki sahiplerine zalimlerin yüzüne tükürüyorum diyerek de cevap veremezsiniz. Çünkü bu iddiaların içeresine safdil dostlar da merak, adalet ve hakkaniyet saikleriyle girmişlerdir. Dolaysıyla zalimlerin yüzüne göndereceğiniz her tükürük ilk önce sizin dostlarınızın yüzüne çarpabilir.

Çare, medya mekanizmasını devreye sokmak

Evet cevap verseniz zalimlerin elini, söylemlerini güç vermiş olursunuz, cevap vermezseniz veya tükürseniz dostlarımızı kardeşlerimiz gücendirmiş olursunuz.





Çare yine habercilik ve medya mekanizmasını devreye sokarak zalimlere laf yetiştirme derdine de düşmeden doğruları anlatmaya çalışmaktır.

Fakat öyle iddialar ortaya atarlar ki, çoğu zaman onların doğrusunu ortaya getirip de koymanın imkânı olmaz. Zira bu durumda Nasrettin Hoca’nın eşeğindeki kıllarla gökyüzündeki yıldızların hangisinin daha fazla olduğunu ispatlamaya kalkmak gibi zor, komik ve muhal bir durum oluşur.

Günümüzdeki iftira ve fitnelerin ilkinin yaşandığı fitnelere ve iftiralara Hz. Osman Efendimiz (ra) cevap verebildi mi? Valilerle alakalı doğru yanlış Hz. Osman'a (ra) yazılmış mektuplarla ortalık toz dumandı. Ve Valileri şikâyet mektupları Osman’a varmadan önce toplulukların içinde okunuyordu. Bu Yahudi asıllı İbni Sebe tertibiydi. Kısa zamanda bu durum halk hareketine dönüştü. Asıl organizatör İbni Sebe’ydi, fakat hareketin başında Ebu Bekir Efendimizin oğlu Muhammet bin Ebu Bekir gibiler görünüyordu.

Bu mektupların tahrikiyle halk başkent Medine’ye geldi dayandı. Şikayetlerine, sorularına cevap arıyorlardı. Küfe'den Basra’dan gelenlerin yüzü suyu hürmetine, Hz. Ali de bir görüşme yaparak onlara mukni cevaplar verdi. Fakat az bir zaman geçmeden bu safdil grup İbni Sebe’nin başka sual, iftira ve cerbezesine maruz kaldılar ve yeniden türlü türlü fitnelere düştüler. İbni Sebe gibi Yahudi bozuntularının birinin sorularına Müminler cevap bulsa da onlar fitne çıkarma ve endişe üretmede dur durak bilmediklerinden bu safdillerin kafalarında oluşturulan her soruya cevap bulmaları da mümkün olmadı.

Öyle sorular vardır ki imanımızı selbeder; öyle sorular vardır ki bu soruları kendine sormaya başlamakla vesveseye düşeriz ve aramızdaki emniyet kaybolur. İbni Seben'in ürettiği sorular ve sorgulamalar ağına takılan Müminler de tahrik oldular ve suizanların kara deliklerinden aşağı yuvarlandılar ve Hz. Osman Efendimizi (ra) Kuran okurken şehit ettiler. Onu şehit etmek için odasının duvarını yıkıp da içeriye girenler arasında Muhammet de vardı.





Evet, ipin ucunu bir keren İbni Sebe ve taraftarlarının eline kaptıran müminler kışkırtma, tahrik ve propagandaların sonucunda Hz. Osman'ı Kuran okurken şehit ettiler.

Böylece İslam Hz. Osman zamanında en görkemli dönemini yaşamaktayken bir anda güneş gibi sararmaya yüz tuttu.

Çare nedir? Çare gelen haberler bir delile dayanıyor mu? Onu öğrenmek. Haberin kaynağında fasıklar mı var? Çünkü Hucurat Suresinde fasıklar haber getirdiğinde aslına bakın, inanmayın denir.

Fitne ve vesvese ilgi gösterilmezse kaybolur

Ve baktık ki haberin kaynağı kirli ise, o zaman çare; hapis ve işkence dahil her türlü haksızlığı gözünü kırpmadan irtikap edebilen zalimleri asla dinlememek, onlardan kaynaklanan her türlü kampanya ve operasyonları görmezden gelmektir. Çünkü çoğu zaman fitne ve vesvese türü düşmanlarla mücadele etmek, mücadele etmemekle mümkündür. Aynen nâmahreme bakarak kendimizi kötü düşüncelerin ağına kapılmaktan korumamız mümkün olmadığı gibi zalimlerin fitne, tuzak ve oyunlarıyla mücadele ederek de başarılı olamayız. Çünkü fitne ve vesvese, ilgimizi kesersek kendiliğinden ancak kaybolurlar. Malayaniyat ile meşgul olmak vesvese gemisinin yakıtıdır.

Evet, hele zalimler iç işlerimize karışıp da akıl ve nasihat verme durumunda değillerdir. Onların ışığı ile aydınlanamayız: “Ey inananlar, birbirinizi bırakıp da başkalarını dost edinmeye kalkışmayın. Onlar, size zarar vermekten, kötülükte bulunmaktan geri kalmazlar, sizin zahmete düşmenizi dilerler.” (Al-i İmran, 118)

hadi oradan!” demeliyiz. Kadın çocuk, yaşlı ihtiyar, hasta mariz demeden insanların hayatlarını karartanların her türlü iddia ve iftiralarına “haydin oradan” çekmeliyiz. Video kanalları açarak veya sosyal medyanın imkanlarını kullanarak bizdenmiş gibi nasihat ayaklarına yatarak atıp tutanların konuşmalarına asla prim vermemeliyiz.

İçimizdeki bazılarımızı aldatarak yine bizim aleyhimizde konuşmalarını temin etmek bir şeytan taktiğidir. Şeytan fitnesini, vesvesesini nefsimizi konuşturarak atar. Ses Şeytana aittir fakat nefsimizden çıkar. İçimizin sesi gibi olur. Ve bu fitneye kendi malımız gibi sahip çıktığımızda ortalık savaş ve yangın yerine döner.

Zaten en tehlikeli insanlar; dışı bizden içi zalimlerle beraber olan insanlardır. Çin atasözünde ne diyor; “Ben pirincin içindeki beyaz taşlardan korkarım.” Kara taşları temizlersin, fakat beyaz taşları pirinç sanırsın. Pirinç sanarak dişlerini kıran beyaz taşlardan ötürü pirinç tanelerinin hepsine de taş muamelesi yapamayız. Aksi takdirde aç kalırız.

Evet, ahir zaman fitnelerinden Allah’a sığınıyoruz!