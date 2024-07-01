Aurus'dan sevgilerle!

Rus yapımı Aurus'un yan koltuğunda Putin ile hatıra fotoğrafı çektiren Kuzey Lideri Kim Jong Un, halinden oldukça memnun görünüyor. Memnuniyetin kaynağı Kremlin'den gördüğü ilgi mi dersiniz, yoksa Putin'in altı ay içinde Kim'e hediye ettiği ikinci özel üretim Aurus mu, size kalmış.



Putin'in yanında ön koltuğa kurulup gülücükler atmak ve inadına düşman çatlatmak da işin cabası. Kim, haksız da sayılmaz. Dost halkası iyice daralan Putin için zoraki olan bu ziyaret Jong Un için tam bir unvan maçı. Anti-Amerikan, anti-modernizm ve anti-demokrasi üçlüsünün bir tepside servis edildiği ülkelere Kremlin özel bir ilgi gösteriyor. Putin'in ziyaret ettiği bir diğer küçük ülke, yetmişli yıllara rejim kavgaları ile damgasını vuran Vietnam oldu ancak, o ziyaret Kuzey Kore'nin uyardığı ilgiyi uyarmadı. Putin Vietnam'ı özel yapım Aurus hediye etmeye değer bulmamış!

Putin'in bu küçük çaplı ziyaretlerine en fazla alınan bizim Türk devlet yetkilileri olsa gerek. Sürekli ertelenen ve şimdilik yakın bir tarihte gerçekleşeceğine dair sinyal alamadıkları Putin ziyareti, iktidarın Kremlin'deki özgül ağırlığını gösteriyor. Otoriter rejime serenatlar düzme açısından Kuzey Kore ile aynı çizgiyi paylaşsalar da bir avuçluk ülkeden geriye düşmek biraz onur kırıcı. Türk ve Rus liderler, eğer iptal edilmezse deplasmanda bir yerlerde görüşecekler.





Aurus, Putin'in de makam aracı olarak kullandığı Rus mamülü özel bir üretim. ABD Başkanları'na tahsis edilen efsanevi “The Beast, Cadillac One”a özenilerek üretilmiş. Beast, Cadillac'ın SUV ve Sedan modellerinin Beyaz Saray'a özel üretilmiş bir versiyonu. Güvenlik açısından aklınıza gelebilecek her şeye sahip. İsmi herkesçe bilinen Cadillac, özel sipariş üzerine ürettiği Beast'in reklamını yapma ihtiyacı duymuyor. 2023 itibariyle The Beast'in piyasa değeri 1 buçuk milyon dolar. Otomobil markalarına olan yakın alakamıza rağmen ilk kez duyduğumuz Aurus, Rus Firma'nın iddiasına göre kendi kategorisinde dünyanın en güvenilir aracı ve piyasa değeri 18 milyon Ruble, yani ikiyüzbin dolar.

Kuzey Kore lideri, Kremlin’e ziyarete trenle gitti

Putin yirmi dört yıl aradan sonra Kuzey Kore'ye yaptığı ziyarete eli boş gitmemek için pahalı bir jest düşünmüş olmalı. Kim, geçtiğimiz Şubat ayındaki Kremlin ziyaretini tren ile gerçekleştirmişti. Kuzey Kore Lideri'nin Air Force One alacak parası olmadığını düşünmüyoruz. Resmi ziyaretin tren ile gerçekleştirilmesinin asıl sebebi havayollarına güvensizlik olabilir. Kim'in başına bir şey gelirse, Kuzey Kore Halkı ne yapar? Her ne kadar “Jung Un, beş ay içinde 4 yüzbin dolarlık hediyeyi hak edecek ne yaptı ki?” sorusu aklımıza takılsa da, şimdilik cevabını aramaya niyetimiz yok.

Bizim Saray'ın bir kaç sene önceki Kremlin ziyaretinde Putin'in kulağına eğilip “Bu araç güvenilir, değil mi?” diye sorduğu makam aracı da Aurus ise, firma yetkililerinin ne kadar alındığını hesap edin. Muhtemelen Aurus'u üreten firma, yukarıdaki açıklamayı bu endişeleri gidermeye yönelik yapmış olabilir.

Ekonomik krizden, dar gelirliye yüklenen yeni vergilerle çıkılmaz

Türkiye'nin ekonomik sorunlarını düze çıkarmak için teklif edilen tasarruf seferberliğinin nereden başlayacağı hususundaki kafa karışıklığı hala devam ediyor. Ekonomiden sorumlu bakanın ilgili makamlara gönderdiği genelge ile işi çözebileceğine dair inancının devam ettiğinden emin değiliz. Ekonomik krizden çıkmanın, dar gelirli vatandaşlara yüklenen yeni vergiler ya da benzin fiyatlarına iki ileri bir geri mantığı ile yapılan zam oynamaları ile gerçekleşmeyeceğini anlamış olacağını ümit ediyoruz. Asıl mesele, muktedir görünmeyi ülkeye hiçbir getirisi olmayan lüzumsuz güç gösterilerinde arayan haris ve la-yüs'el liderleri frenlemekten geçtiği aşikar. Kendi güvenlikleri için besledikleri koruma orduları bir tarafa, teknik donanım için harcanan bütçenin hesabını tutmak kimsenin harcı değil. Bu tür ülkelerde ekonomi bakanlarının iyi niyetleri durumu kurtarmaya yetmiyor. Davul, bu zavallıların boynunda asılı ama tokmak Aurus'un ön koltuğunda neşeden sevindirik olan Kimler'in elinde.

Kuzey Kore halkının yüzde 90’ı internete girmiyor

Putin, Kim'i ziyaretinde üstü açık makam aracından Kore halkını selamlamayı da ihmal etmemiş. İkibinli yılların başından itibaren manşetlerden hiç düşmeyen Putin'i, Kuzey Kore Halkı ilk kez görüyor olabilir. 26.60 milyonluk Kore halkının yüzde 90’ı internet kullanamıyor. Ülke intranet isimli kendine ait bir internet ağına sahip ve 2024 verilerine göre web sayfalarına ancak 10 bin insan bağlanabilmiş ve o da güvenlik görevlileri nezaretinde. Geçtiğimiz altı ay içerisinde Kuzey Kore halkının yüzde 90’ı hiç online olmamış.

Kremlin'nin tek söz sahibi Putin. Bununla birlikte ülkenin değişik yerlerinde meydana gelen terör olayları ve geçen yıl gerçekleşen Wagner Prigozhin ayaklanması Putin'in bütün kimyasıni altüst etmişti. Kim'in demir pençesi ile sıktığı Kuzey Kore'de benzer olayların patlak vermesi her an mümkün. Sıradan suikast silahları şöyle dursun roket saldırılarına karşı donanımı tam Aurus'un Kim için iyi bir güvenlik tedbiri olacağında şüphe yok. Ülke halkına, 2024'de hala uzayıp giden Soğuk Savaş mahrumiyetlerine katlanıp, biricik liderlerinin Aurus'tan paylaştığı memnuniyet görüntüsü ile teselli olmaktan başka seçenek kalmıyor.

Luzumsuz savaşlardan kendini bir türlü kurtaramayan Rus halkı, espri yeteneğini hala kaybetmemiş. Temel gıda maddelerini temin için uzun kuyruklarda saatlerce beklemek Rus vatandaşların günlük çilelerinden. Aynı kuyrukta beklemekten bıkan Rus Delikanlısı “Nedir bu çektiğimiz çile? Ömrümüz kuyruklarda geçiyor. Kremlin'deki baş belasından kurtulmaktan başka çaremiz yok!” diyerek, o sinirle kuyruktan ayrılıp Kremlin'in yolunu tutar. Aradan bir kaç gün geçtikten sonra delikanlıyı bir başka gıda kuyruğunda görenler “Hayırdır? Ne oldu?” diye genci tiye alınca, çaresiz delikanlı “Aynı işi yapmaya niyetli olanların Kremlin'in önünde oluşturdukları kuyruk buradakinden daha uzun!” karşılığını verir.

Aurus'un teknik donanımına ait detaylara ulaşamadık ancak, güvenliği sağlama konusunda masraftan kaçınmadıklarına eminiz. Kremlin önündeki sinirli kalabalığı yarıp çıkmak zannedildiği kadar kolay olmayabilir!