X'de iki antipatik burjuva!

Önümüzdeki beş yıllık şahsi ekonomik planlama için ikinci elden bir Tesla düşürme projem olduğunu bilmem paylaşmış mıydım? Şirket sahibi Elon Musk'ın her gün değer kaybeden kişisel itibarı uzun vadeli planımız konusundaki kararlılığımızı etkilemiyor. Musk'ın Cumhuriyetçi Parti eğilimi, elektrikli otomobil piyasasının ilk göz ağrısı Tesla'nın fren sistemi, iç konfor ve her şeyden önemlisi kendine özel aerodynamic cazibesine tesiri yok. Siyasi görüş ve ekonomiyi, iş ve romantizmi birbirine karıştırmayalım.

Geçtiğimiz hafta büyük beklentilerle meşhur sosyal medya platformu X üzerinden gerçekleştirilen Trump-Musk röportajı, Cumhuriyetçi eğilimin çare arayışlarından biriydi ancak hayal kırıklığı ile neticelendi. Aslında röportaj Trump'ın sahip olduğu Trust sosyal platformu ve Musk'ın her geçen gün güvenilirliğini yitiren X platformu arasında ortak bir yapım özelliği de taşıyordu. Ne var ki, dinleyiciler bu iki tipin birlikteliğinden, yaygın tabirle “Nothingiburger!”, “içi boş ekmek arası!” çıkacağını çok önceden sezmiş olmalılar. Seyredilme oranını ne siz sorun ne ben söyliyeyim. Trump'a ölümüne bağlı olanlar bile ortaya karışık bu servisi pek umursamadılar.

Musk, popülarite konusunda mevcut başkan Biden'i çok gerilerde bıraktığı gibi, eski başkan Trump'a da bir kaç tur bindirmiş durumda. Hele Trump'dan çok daha zengin olması, mal varlığı konusunda çok hassas olan New Yorklu gayr-ı menkul zenginini dize getirmeye yetiyor. Malum, Trump'ın iki büyük zaafından biri o dalgalı, portakal sarısı ekme saçları ve mal varlığı. Suikast girişiminden sonra yakın korumalarının kendisini karga-tulumba taşımaları esnasında en çok saçlarının dağılmasına içerlemesi bu yüzden. Birkaç hafta önce Musk'ın Trump'ın seçim kampanyası için yaptığı kırk beş milyonluk bağış eski başkan için iyi bir doping tesiri yapmıştı.

Siyasi bir geçmişe sahip olmayan ve dört yıllık başkanlık devresinde de pek bir ilerleme kaydetmeyen Trump, kendi ifadesiyle “Yedisinde ne isem yetmişinde de oyum!” sabitesine çakılmış durumda. Popülarite onun için herşey. Parti içinde desteklediği adayların ekran yüzü olmasını çok fazla önemsiyor. 2022 yarı dönem seçimlerinde Türk Asıllı Cumhuriyetçi adayı sırf bu yüzden desteklemişti ancak tahmininde yanıldı ve desteklediği aday ağır bir yenilgi aldı. Elon Musk, Trump'ın bu öngörüsünü destekleyecek kadar medyatik avantaja sahip ve bu yüzden eski başkanın ilgisini çekiyor.

Kasım seçimlerine üç aydan az bir süre kala Demokrat Aday'ın değişmesi, hem Cumhuriyetçi Parti'yi hem de en büyük yatırımları Trump'ı biraz afallattı. Trump-Elon Musk röportajının beklenmedik kötü tesiri parti ileri gelenlerini kara kara düşünmeye sevk etti. Geç saat program komedyeni Seth Meyers “Trump, Musk ile yaptığı röportajda beş yaşındaki çocukların katıldığı yaş günü partisine gelen içkili palyaçoyu andırıyordu!” diyerek durumun fecaatini paylaştı.

Musk'ın Trump ilgisi tamamiyle ticaret adamı benzerliklerinden kaynaklanıyor. Trump'ın New York'lu gayr-ı menkul zengini tavırlarını Beyaz Saray'da sürdürme ısrarı ciddi bir başarısızlık olarak kaydedildi. Musk'ın siyasi görüşlerine hakim olan zorba iş adamı görüntüsünün kötü bir Trump kopyası olması şaşırtıcı değil. Her ikisi de bir şeyi iyi yapanın her şeyde başarılı olacağı yanılgısını anlayacak olgunlukta değiller.

Musk'ın sahibi olduğu şirketlerde eleman alımları ile yakından ilgilenmesi şahsi takıntılarından biri. Yaşadığımız dönemin en akıllı insanlarından biri olduğunda şüphe yok ancak Musk'ın sıradan işçi ve çalışan alımlarında ne kadar zeki olduğunu gösterme seviyesizliği için konacak yer bulunamıyor. Musk, Trump'ın yıllar önce Aprentice adlı programda kullandığı ve her tarafından kibir dökülen “Fired”, kovuldun kelimesini ödünç almaktan rahatsız değil.

Sosyal medya popülerliklerini seçimler için avantaja çevirmek isteyen ve modern burjuva görüntüsü veren bu iki antiptik tipin heveslerı kursaklarında kaldı. Yüzyıllar içinde kazanılmış ve olgunlaşarak anayasal koruma altına alınmış genelde insani haklar özelde de işçi-çalışan kazanımlarından kimin hatırına olursa olsun vazgeçmeye kimsenin niyeti yok. Trump ve Musk popülerliklerinin sınırları ile kendi platformlarında yüzleşmiş oldular.

Biz beş yıllık planımız konusunda bir değişiklik düşünmesek de Tesla'nın ortakları Elon Musk ortaya koyduğu modern burjuva ya da ortaçağ sermaye sahibi tavırlarından oldukça rahatsızlar ve otomobil satışlarının düşmesinden endişeliler. Cumhuriyetçi Parti çok daha çaresiz. Seçim kampanyasına “Daha çok Trump” ile başlayıp daha sonra eski başkanın patavatsızlıklarını izah etme durumuna düşmeleri katlanılır çile olmasak gerek!