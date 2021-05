At izi it izine karışırken

Bugünlerde tek gündem İFŞAATLAR.





Ülke olarak yeni KANAAT önderimiz SEDAT Peker’in babacan sohbetlerine KİLİTLENDİK.





Heyecanlıyız. Beklentilerimiz yüksek.





Memlekette ne kadar oltacı, yancı, tırnakçı, değnekçi, yalama, amigo, ibiş ve tosuncuk varsa hepsi ortaya dökülecek.





Bu yoğun bilgi trafiğinde unutulan ve analizcilerin gözden kaçırdığı bir şey var.





Geçtiğimiz aylarda ortadan kaybolan BERAT Albayrak, istifa mektubunda ‘AT izi İT izine karıştı’ diyerek bize bu günlere dair bir uç vermişti. Aslında Peker’in yaptığı bu ipin ucunu çekmek.





Türk milleti sabırsızdır, hikayenin sonuna hemen ulaşmak ister.





Bir araştırmacı gazeteci olarak üşenmedim ve siz değerli okurların merakını bir an önce gidermek için bu yolun izini sürdüm.





İşte BERAT Albayrak’ın sözünü ettiği ve Peker’in ilk videosundan itibaren ifşa etmeyi VAAT ettiği AT ve İT izlerinin özeti ve tam listesi:





***





Racon kesen SEDATLAR, perde arkasındaki SERHATLAR, alıcısı belirsiz 4,9 tonluk SEVKİYATLAR, ortaya saçılan CERAHATLAR,





Savaş baronu SADATLAR, ülkeyi sıfırlayan EVLATLAR, dünyayı TİTRETEN DAMATLAR, yitip giden HAYATLAR,





Ekonomiyi şahlandıran YİĞİT’LER, çocuğun alamadığı PÜSKÖVİTLER, milli rezervden kaybolan NAKİTLER,





İçimizdeki KATARLILAR, bir takım Rizeli ve YOZGATLILAR, ayrıca SUATLAR, FUATLAR ve de MURATLAR,





BİTCoinci FATİH, 1000 odalı saraydaki SALTANAT, Milletin A… K… Cengiz İNŞAAT, FaceTime açan Hande FIRAT,





Sindirilen CEMAATLER, şişirilen TARİKATLAR, hediye edilen SAATLER, A Haber’ler ve Yeni AKİTLER,





Beslenen CİHATÇILAR, yalayan SANATÇILAR,

Troller ve TWİTÇİLER, Pelikancı ve MİTÇİLER,

Saray önüne tezgah açan işportacı ve SİMİTÇİLER,





Zarrab’ın önüne YATANLAR, servetine servet KATANLAR,

CEMAAT bitti diye alkış tutup göbek ATANLAR,





5 VAKİT çalan, 5 MÜTEAHHİT ve 5 maaş alan MÜCAHİT,

YİTİK ve BİTİK nesl-i CEDİT, solan/kaybolan/hapsolan ÜMİT,





Zulmeden YEZİTLER, susan ELİTLER, gizli tanık veya yalancı ŞAHİTLER,

Kullanışlı BÜROKRATLAR, OTOKRAT, ARİSTOKRAT ve TEKNOKRATLAR,

Merhamet yoksulu ZENGİN AVRATLAR, SATILIK hakim, savcı ve AVUKATLAR,

Gemicikler, YATLAR ve KATLAR, doymayan ZATLAR, bitmeyen TEZATLAR,





İTİKAT, İTİBAR VE İKTİSAT sahibi bir kısım ayrıcalıklı ZEVAT,

Kula kul olan MÜRİTLER, çağın HİTLER’İ için ATILAN TWİTLER,

Cübbeli ŞARLATANLAR, anaları AĞLATANLAR, kelini PARLATANLAR,





Nusret et at, Ümit Özat,

Teşkilat, şatafat, şeriat, dikkat, fecaat…





***





