İYİ Parti’nin imtihanı!

Millet İttifakı’nın iki güçlü partisi CHP ve İYİ Parti’nin ittifakın kurulmasından neredeyse iki yıl sonra kısmi bir seçim işbirliği konusu bile anlaşamamaları CHP ve İYİ Parti açısından tam anlamıyla bir imtihan niteliğindedir. Özellikle de İYİ Parti açısından. Kurulduğu 2017 yılında bu yana Türk siyasetinin belki de en kritik süreçlerinde olumlu ve olumsuz olarak etkin olan İYİ Parti, şimdi de Mart 2024 yerel seçimleri öncesinde önemli bir imtihandan geçiyor. Bu bir anlamda İYİ Parti lideri Akşener’in imtihanı! Akşener, 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olarak bir alamda AKP lideri Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesine neden oldu. Akşener’in bu ısrarı Türk siyasetine pahalıya patladı. Akşener bu hatadan dönmüş olacak ki 2013 Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmadı, Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına da “seçilmesi yüksek ihtimalli bir aday olmadığı için” karşı çıktı. Ancak Akşener’in Kılıçdaroğlu’nun adaylığı sonrasında bir anda 6’lı masadan kalkması muhalif seçmende tamamıyla olumsuz bir etki oluşturdu. Akşener bir gün sonra kamuoyunun baskısı sonrasında masaya oturdu ama muhalif seçmenin seçimlere moralsiz girmesine de neden oldu. Akşener’in 24 saat içindeki zik zakları tamamıyla Erdoğan’ın işine geldi. Nitekim Kılıçdaroğlu kazanamadı 6’lı masa dağıldı. Türk siyasetinde liderlerin karakteristik özelliğidir söylediğinin tam tersini yapması. Akşener de maalesef son dönemlerde söylediğinin tam tersi ifadeler kullanıyor ve eylemlerde bulunuyor. İYİ Parti’nin 2018 seçimlerine girmesini sağlayan dönemin CHP lideri Kılıçdaroğlu’na övgüler dizen Akşener, Mayıs 2023 seçimlerinin kaybedilmesinden sonra CHP’den kısmı milletvekili transferini büyük bir hata olarak gördüğünü açıkladı ve bir daha CHP ile bedel anlamına gelebilecek bir işbirliği içine girmeyeceğini söyledi. Hiç kimse bir parti ve parti liderinin bedel ödemesini gerektirecek bir siyasi işbirliği içinde olmasını istemez. Ancak Akşener’in CHP’ye olan tavrı bir anlamda Mart 2024 yerel seçimlerinin sonucunu etkileyecek duruma geldi. Yani demem o ki 2018 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olarak Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesine neden olan Akşener, CHP ile seçim işbirliği yapmayarak AKP’nin yeniden İstanbul ve Ankara hatta Antalya belediye başkanlığı seçimlerini kazanmasına neden olabilir. İYİ Parti’nin yerel seçimlerde işbirliği yapmama kararı CHP’nin yerel seçim stratejisini önemli oranda etkileyecek. CHP’nin İYİ Parti’den sonra HEDEP’in desteğini de alamaması özellikle İstanbul, Ankara ve Antalya gibi illerde durumu iyice güçleştiriyor.







İYİ Parti’nin seçim işbirliği teklifini reddetmesi CHP lideri Özel’in B planını uygulaması anlamına geliyor. Özel’in B planı ise seçim işbirliği konusunda HEDEP’in yanı sıra bir dönem Millet İttifakı’nda bulunan DP, SP, DEVA ve Gelecek Partisi’nin desteğini almak. Zira İYİ Parti’nin kararı sonrasında 2019 seçimlerinde İstanbul ve Ankara’yı az bir farkla kazanan CHP açısından oy oranı düşük olan DP, SP, DEVA ve Gelecek Partisi’nin vereceği destek bile çok önemli hale geldi. CHP, özellikle İstanbul, Ankara ve Antalya’da verecekleri seçim desteğine karşılık SP, DP, DEVA ve Gelecek Partisi’ni oy oranlarına uygun olarak bazı ilçelerde desteklemeyi B planı olarak uygulamaya koyacak. Mayıs 2023 seçimlerine CHP listesinden girdiği için söz konusu dört partinin ( SP, DP, DEVA ve Gelecek Partisi) Türkiye geneli, il ve ilçe bazında oy oranları bilinmiyor. CHP, SP ve Gelecek Partisi’nin güçlü olduğu Konya, Urfa, Kayseri, Adıyaman, Erzurum, Yozgat ve Karaman’da; DEVA’nın güçlü olduğu Denizli, Aydın, Manisa, Isparta, Balıkesir ve Bursa’da, DP’nin güçlü olduğu Afyon ve Ordu’da söz konusu dört partinin (SP, DP, DEVA ve Gelecek Partisi ) adaylarını desteklemeyi bile düşünüyor.





İYİ Parti Genel İdare Kurulu’nun (GİK), CHP’nin seçim işbirliğini reddettiği 4 Aralık tarihli toplantısına gelecek olursak…GİK üyelerinden aldığım bilgiye göre; İYİ Parti’nin CHP’nin seçim işbirliği teklifini reddetmesinde iki neden etkili olmuş. Birinci neden; 2018 seçimlerine CHP’nin verdiği milletvekili desteği ile girebilen İYİ Parti, 2019 yerel seçimlerinde CHP’li adayları destekledi. Yine Mayıs 2023 seçimlerinde CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığını adaylığın istemeden de olsa destekledi. İYİ Parti’nin son üç seçimdir CHP’li adayları destekliyor olması kamuoyunda “İYİ Parti kurumsallaşamadı, parti kimliği oluşmadı “ eleştirilerine neden oldu. İYİ Parti kamuoyu ve kendi seçmende oluşan “İYİ Parti kurumsallaşamadı” algısını yerel seçimlere kendi adayları ile girerek yıkmak istiyor.





İkinci neden; Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu’nun Akşener’in tüm uyarı ve itirazlarına rağmen aday olması İYİ Parti’de güven sorunu oluşturdu. Mayıs 2023 seçimlerinin kaybedilmesi sonrasında da iki parti arasındaki güven bunalımı karşılıklı suçlamaya dönüştü. Kılıçdaroğlu’nun 4-5 Kasım 2023 CHP Kurultayı’nda “Sırtımdaki hançerlerle seçimlere girmek zorunda kaldım” sözünün hedefinde Akşener’in olması İYİ Parti’de CHP’ye bakışı tamamıyla olumsuza çevirdi.





Peki, İYİ Parti GİK’in CHP ile yerel seçim işbirliği yapmama kararına rağmen İYİ Parti seçmeninin İstanbul’da İmamoğlu, Ankara’da ise Yavaş’a oy verebilir mi? Zira hatırlanacağı gibi İBB Başkanı İmamoğlu ile ABB Başkanı Yavaş, Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Akşener’in isteği üzerine Cumhurbaşkanı Yardımcıları olarak ilan edilmişlerdi. Mart 2024 yerel seçimlerine daha 4 ay var. Belediye başkanı adayları açıklansa bile İYİ Parti’nin CHP ile işbirliği yapmama kararından dönüp dönmeyeceği, İYİ Parti seçmenin GİK kararına rağmen İmamoğlu ve Yavaş’ı destekleyip desteklemeyeceği yaşayarak göreceğiz.





Son olarak bir konuya daha değinmek istiyorum; Akşener kendisini ziyaret eden Özel ile kameralar önünde tokalaşma görüntüsü vermemesi, dahası Akşener basın açıklaması sonrasında gazetecilerin soru sormasına bile izin vermeden Özel’i alelacele uğurlaması hoş bir tavır değildi! Hele bir kadın siyasetçi açısından hiç hoş değildi.