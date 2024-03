Ramazan Ayının Ruh ve Manasına vurulan bir darbe

Ramazan-ı Şerif değerlendirebilenler için manen bir yunma yıkanma ve temizlik ayıdır. Bu mübarek ay müminlere bir taraftan manevi kirlerden(günahlardan) arınma(tahliye) diğer taraftan da yeni yeni kazanımlar(tahliye, süslenme, donanım) elde etme fırsatını sunmaktadır.



Bunun nedeni ,mübarek Ramazan ayının ekseriyet itibarı ile -az değil- tamı tamına otuz gün sürmesidir. Böyle uzun bir zaman diliminde her hangi bir mümin eğer ister ve arzularsa iman, ibadet, ahlak ve dine hizmet noktalarında, bu aydan yenilenmiş bir iman, derin bir kulluk ve sağlam ahlaki bir donanımla çıkabilir. Ramazan ayı getirdiği prensiplerle fertte ve sosyal hayatta oluşturduğu bu manevi atmosfer ile ,kendine açık ruhları ve toplumu müspet manada değiştirebilme, dönüştürebilme kabiliyetine sahiptir. Bu manevi atmosfer fertleri rahmet ,mağfiretle sarıp sarmaladığı gibi toplumun fertleri arasın da da merhamet, kardeşlik, hürmet, saygı ,yardımlaşma gibi duygularının gelişmesini ,oturmasını sağlar. Böylelikle müminlere birbirleriyle iman bağıyla bağlı , ‘kardeş ‘olduklarını hatırlatır. Gerçekten de Ramazan geldiği zaman toplum da insanların birbirlerine karşı tutum ve davranışlarında bir yumuşama, kibarlık, nezaket ,edep ve terbiye ,birlik ve beraberlik göze çarpar. Zaten Ramazan ayının sosyal hayatta gözettiği hedefte budur. Ramazan ayı ferde maddi manevi değerler kazandırdığı gibi , sadaka-ı fıtır’ ın emredilmesi, infak ,fakir fukaraya iftar verme, toplu teravih namazı gibi emir ve uygulamalarla topluma sosyal barış ve huzurun kazandırılmasını amaçlar.

Dolayısıyla her bir müminin , Ramazan-ı şerif’ in bu ana hedeflerini şuurlu bir şekilde benimsemesi ,gözetmesi, buna katkı sağlayacak söz, tutum ve davranışlar sergilerken, zarar verecek hal ve tavırlardan da kaçınması gerekmektedir. Toplumsal icraatlarında bu istikamette ele alınması yine toplumun menfaatinedir.

Onun için Üç aylardan bu yana tüm dini çevreler halkı Ramazan ayına hazırlamaya çalıştılar. Bu hazırlıklar gerek yazılı gerekse de görsel medyada ders, sohbet ve vaazlarla Recep ayında Reğaib gecesiyle beraber başladı. Berat ve Miraç geceleriyle devam eden bu süreç Ramazan ayına kadar sürdü ve halen de sürmekte. Ramazan-ı şerifin içinde olmamıza rağmen bu tahşidat, teşvik ve yönlendirmelerin durmadan devam ettiği görülmektedir.









Bütün bu ders, sohbet ve vaazlarda Ramazan ayının bir rahmet, bir mağfiret ,manevi karlı bir ticaret ayı olduğu, eğer hakkı verilebilirse kulun Ramazan bayramına af olmuş ve cehennemden kurtulmuş bir şekilde kavuşabileğinden bahsedildi.

Bunun için Ramazan ayının kıymetinin bilinmesi, bu aydaki rahmetten istifade adına bazı müspet adımlar atılması ,bazı menfiliklerden; söz tavır ve davranışlardan da uzak durmanın zarureti anlatıldı. Bütün dikkatlerin bu aya ve bu ayın bereketinden istifade etmeye çevrilmesinin öneminden bahsedildi. Müminlerin elden geldiği kadar Ramazan ayını diğer aylardan farklı ele alarak onu ihya etmek için iyi bir planlama yapmalarının ehemmiyetine değinildi. Bu mübarek ayı bir ‘İbadet ve Manevi Temizlik’ ayı olarak kabul edip imkan nispetinde Allah’la münasebetlerde derinleşmeyi hedeflemenin önemine vurgu yapıldı. Bu meyanda farzlara ilaveten nafilelerin artırılabileceği, Kuran ayı olan bu ayda gerek Kuran öğrenme, şayet öğrenildi ise, her gün O’ndan belli bir bölüm(hizb)okumaya gayret edilmesi, hatim yapılması, hatim yapanların mealli hatime niyet etmeleri tavsiye edildi.





Ayrıca Ramazan ayında eda edilen amellere Cenab-ı Hakk’ın kat be kat daha fazla mükâfatla muamelede bulunacağı anlatıldı. Bilhassa Ramazan orucu Allah nezdinde bir başka değer ifade ettiği üzerinde duruldu. “Oruç dışında insanoğlunun her ameli kendisi içindir. Oruç ise benim içindir ve mükâfatını da ben vereceğim.” (Buhârî, Savm, 9).Bunun sebebi olarak da “Oruçlu yemesini içmesini ve şehvetini sırf benim için terk ediyor. Bu nedenle onun mükâfatını ben vereceğim. İyiliğin karşılığı ise on misliyledir.” (Buhârî, Savm 2) buyrularak oruçla birlikte Ramazan ‘da işlenen diğer ibadetlerin de katlanarak ödüllendirileceği ilan edildi.





Yapılan tembihlerden biri de Ramazan ayının bir ‘Gufran, mağfiret ayı’ olduğu konusu idi. Buna göre ;bu ayda müminler derin bir muhasebe duygusu içine girerek , geçmiş hata ve günahlarını hatırlamaları, tövbe ve istiğfar ile dergah-ı ilahiyeye sığınmaları ,o engin rahmetten ‘Af ’ fermanlarını almaya çalışmaları hatırlatıldı. Rahmet-i Rahman’ın sağnak sağnak yağdığı bu feyizli ayda , bir mümin için , bu ‘Af ‘fermanını alamamanın büyük bir kayıp olacağı ifade edildi. Buna mesnet olarak da Efendimiz minbere çıkarken üç defa ‘Amin ‘demesi üzerine ,bunun sebebini soran sahabe-i kirama söylediği hususlardan birinin de bununla ilgili;“Cebrâil aleyhisselam geldi ve ‘Ramazan’a yetişmiş, Ramazan’ı idrak etmiş olduğu halde Allah’ın mağfiretini kazanamamış, afv ü mağfiret bulamamış kimseye de yazıklar olsun, rahmetten uzak olsun o! burnu yere sürtülsün, yazıklar olsun’ dedi, ben de ‘amin’ dedim.”( Tirmizî, Daavât 110)buyurması olduğu nakledildi.





Ramazan ayı ve oruçla ilgili üzerinde ısrarla durulan bir başka konu da ,Oruca zarar verecek hususlardan müminlerin uzak durmaları gerektiği konusuydu. Oruçlu bir kimse ağız ve midesine oruç tutturduğu gibi diğer bütün uzuvlarına oruç tutturmalı idi. Bir mümin gözü, kulağı, dili dudağı, eli ve ayağı ile işleyebileceği günahlardan uzak durmalı idi ki Orucun sıhhatine zarar vermesin, orucun kazandıracağı maddi manevi kemalattan mahrum kalmasın. Oruç bu yönüyle mümini , günahlarla arasında bir kalkan vazifesi görerek onu koruduğu gibi, onunda günahlardan kaçınmak suretiyle orucunu koruması gerektiğinin altı çizildi. Bu mevzu da "Oruç bir zırhtır / bir kalkandır. Oruçlu kimse kötü söz söylemesin ve cahillik yapmasın. Eğer herhangi bir kimse kendisiyle dövüşmeye yâhut sövüşmeye girişirse, ona iki defa 'Ben oruçluyum' desin. Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki, oruçlu ağzın kokusu, Yüce Allah katında misk kokusundan daha temizdir. Yüce Allah: Oruçlu kimse benim için yemesini, içmesini, cinsî arzusunu terk eder. Oruç, yalnız benim içindir / doğrudan doğruya benim için yapılan bir ibâdettir. Onun ecrini de doğrudan doğruya ben veririm. Hâlbuki diğer güzel amellerin hepsi on misli ile ödenir." (Buharî, Savm, 2)hadisi sıklıkla tekrar edildi ki müminler Ramazan’da günahlardan uzak durmakla hem oruçlarının sevabından mahrum kalmasınlar hem de bu hassasiyetle yeni bir hal ,yeni bir ahlak kazansınlar.





Bu ders ,sohbet ve vaazlarda ,topluma bakan yönleri ile müminlerin Ramazan ayında sadaka, yedirme içirme, Allah için fakir fukaraya infakta bulunma amelleri ile diğer insanlara karşı şefkat ve merhamet, kardeşlik ellerini uzatmalarını ,aralarındaki kin, nefret, haset ve düşmanlıkları bertaraf edecek adımlar atmaları gerektiği anlatılarak ,kardeşlik duygularının pekiştirilmesi nazara verildi. Bunun için de “Kim bir oruçluyu iftar ettirirse, oruçlu kadar sevap kazanır. Oruçlunun sevabından da hiçbir şey eksilmez.” (Tirmizî, Savm, 82),Allah Resûlü’ne “Hangi sadaka efdaldir?” diye sorulmuş O da “Ramazan ayında verilen!” (Tirmizi, Zekat 28)gibi hadisler de delil olarak sunuldu.

Bugün Alem-i İslam’a genel olarak bakıldığında ramazan-ı şerif’ in bu mübarek atmosferinin-kamil mana da olmasa da -fert ve cemiyet planında hissedildiğine şahit olunmaktadır. İster krallıkla ister diktatörlükle isterse de demokrasi veya başka bir yönetim şekliyle yönetiliyor olsun İslam ülkelerinde az dahi olsa bir Ramazan havası hissedilmektedir. İnsanlar ibadet-ü taata yönelmiş, toplumda bir huzur, bir sükûn hakim.

Ama güzel ülkemiz de öyle mi?

Türkiye’de 31 Mart 2024 Pazar günü yerel seçimler yapılacak. Ülkede bu seçimlerden dolayı hiç de Ramazan’ın ruh ve manası ile bağdaştırılamayacak bir atmosfere şahit olunmaktadır. Seçimin Ramazan-ı şerife denk gelmesi/getirilmesi, menhus bir planın parçası mı idi , yoksa bir tesadüf müydü, insanı düşündürmektedir. İslamcı bir parti hem de mecliste çoğunluğa sahip olduğu halde eften püften sebeplerle pek çok tarihte değişiklik yapabildikleri malumken ,Mübarek ramazan ayının içine denk gelen bir seçim tarihini değiştirmemeleri oldukça manidardır.

Bu mübarek ay da insanımızın bütün duygu düşüncelerinin ,Ramazan-ı Şerifi değerlendirmeye yönlendirilmesi gerekiyorken ,dünyevi bir meseleyi ön plana çıkararak onların duygu düşünce dünyalarını bu işlerle meşgul etmek , anlaşılır gibi değildir.

Ramazan orucu insanın yalan, iftira, gıybet, su-i zan gibi günahlardan uzak kalmalarını gerektiriyorken bir belediye başkanlığı için televizyon ve meydanlarda milyonlarca insanın huzur ve şehadetinde bir kişi veya kesime Ramazan ayının ruh ,mana ve maksadının aksine hakaret, tezyif , yalan ve iftira gibi davranışlarda bulunmanın Müslüman mantığı ile izahı mümkün değildir.

Birlik beraberlik ve merhamet ayı olan bu mübarek Ramazan ayında sert ,kaba ve hakaret içeren konuşmalarla sırf bir belediye başkanlığı için halkın birbirine düşmanlaştırılması, kamplara bölünmesi, ötekileştirilmesi tam bir içtimai cinayettir. Bu davranışları sergileyen insanların sağlıklı oldukları düşünülemez. Şimdiye kadar şahsi dünyevi iktidar hırsları için dini ,saf Anadolu Müslüman halkını tepe tepe kullanan bu çakma ‘Siyasal İslamcı’ zihniyeti , anlaşıldığı kadarıyla , herhalde , şimdide Ramazan’ın atmosferinden istifade ile bir seçimi peylemeyi planladılar.

Ne kadar çirkin ne kadar acı….

Allah’ım bu mübarek Ramazan hürmetine, insanımıza göz, basiret ,olayları bütüncül bir nazarla değerlendirebilme imkanı lutfet..