Müspet hareketle Hizmet'e devam

Kemiyet ve keyfiyette İslam dünyasının son 200 yılında en nitelikli sosyal ve dini hareketini inşa edebilen Başyüce’ye selam olsun.

Sadece Hizmet’in geleceğini değil ümmetin ve hatta insanlığın geleceği için kendini feda eden, harcayan Hocafendi ve onun gül hatırı için her şeye ve herkese rağmen Hizmet diyoruz.

Son elli yıldır insanlık adına dünya çapında gerçekleştirdiği eğitimde olağanüstü muvaffakiyetleriyle birlikte, bu çağın problemlerini eserlerinde ilmek ilmek çözüm dokuduğu için her şeye ve herkese rağmen Hocaefendi ve Hizmet diyoruz.

Önce hakkında destanlar yazılacak müspet harekete öncülük ettiği ve sonra yazdığı eserlerle bu hareketin geleneğini oluşturup felsefesini kaleme alarak geleceğini teminat altına aldığı için her şeye ve herkese rağmen Hocaefendi ve Hizmet diyoruz.

Gözyaşlarıyla seccadesini ıslatan, Allah aşkıyla ocaklar gibi yanıp tutuşan son devirlerde insanlığın tanıdığı en mümtaz Allah dostlarından biri olduğu için her şeye ve herkese rağmen Hocaefendi ve Hizmet diyoruz.

Uykularını yitiren bir abid, dünya ve içindekilere sinek kanadı kadar değer vermeyen biz zahid, ümmetin ileride hakkında mersiyeler yazacağı bir peygamber aşığı olduğu için her şeye ve herkese rağmen Hocafendi ve Hizmet diyoruz.

Kalbin zümrüt tepelerinin zirvelerine tırmanabilen, Sırr’ın dehlizlerinde konaklayan, Hafi’nin derinliklerine ulaşabilen, Ahfa’da efendimize yoldaşlık edebilen biri olduğu için her şeye ve herkese rağmen Hocaefendi ve Hizmet diyoruz.

Alakadar olduğu herkesin manevi kimyasını değiştiren, sıradan Anadolu insanıyla cihanşümul bir sosyal/dini hareket inşa eden bu çağın şahit olduğu en büyük liderlerden biri olduğu için her şeye ve herkese rağmen Hocaefendi ve Hizmet diyoruz.

Sadece İslam’ın fert ve topluma değil küresel dünya en münasip ve en barışçıl yorumunu yaptığı için değil, aynı zamanda bunları uyguladığı için her şeye ve herkese rağmen Hocaefendi ve Hizmet diyoruz.

Bir arının ölümüne yas tutup ağlayan, bahçesindeki ağaçları muhabbetle kucaklamak isteyen, sevgi ve merhamet dolu biri olduğu için her şeye ve herkese rağmen Hocaefendi ve Hizmet diyoruz.

Milletin hakkını Allah’ın hakkı olarak gören devlet hizmetinde milletin malın asla el uzatmayan yetiştirdiği irade ve ahlak kahramanlarıyla sadece Türk milletin kaderinde değil ümmetin hatta insanlığın kaderinde de söz sahibi olacak cevherler yetiştirdiği için her şeye ve herkese rağmen Hocaefendi ve Hizmet diyoruz.



