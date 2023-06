Sahabe mesleği ve “kardeşlerime selam” hitabı

Seçim sonrası sarsılmalar 4



Başta peygamberler olmak üzere hak yolun yolcuları he zaman musibetler ve belalarla imtihan olmuşlardır. Allah Rasûlü (SAV) en şiddetli imtihanların peygamberlerin başına geldiğinden ve onlardan sonra da onlara yakınlık derecesine bağlı olarak diğer Allah dostlarının başına geldiğini haber vermektedirler. Bu durum Allah’ın (CC) değişmeyen adetlerinden biridir ve her zaman böyle olagelmiştir: “Başına bu türlü şeyler gelmedik Hak yolcusu kalmamıştır. Eğer ille de bu musibetlerden âzâde biri olsaydı, o, yüzü suyu hürmetine varlığın yaratıldığı İnsanlığın İftihar Tablosu (SAV) olurdu; Hazreti Nuh (AS) olurdu; Hazreti İbrahim (AS) olurdu!..” “İbret, Garipler ve Korku”