Erke Araştırmaları ve Mühendislik isimli firma 21 Kasım 2006 tarihinde düşük bir başlama enerjisi ile sonsuz enerji üretebildiği iddiası ile Erke Dönergeci’ni “asrın icadı” diye takdim etmişti.







İstanbul’da tertip edilen basın toplantısında kimler yoktu ki!





Refah Partisi’ne kapatma davası açan eski Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş, 28 Şubat Post-Modern Darbesi’nin 1 numarası emekli orgeneral İsmail Hakkı Karadayı ve eski Kara Kuvvetleri komutanı Muhittin Fisunoğlu protokol sandalyelerinde yerini almıştı.





Halihazırda Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) genel başkanı yardımcılığı görevini ifa eden gazeteci Tuncay Özkan da paşaların yanı başındaydı.





Sunumu da “Şirket danışmanı” sıfatı ile emekli Tümgeneral Çetin Uğural yapmıştı.







ERKE DÖNERGECİ’Nİ MERKEZ BANKASI KEŞFETTİ





Termodinamik kanunlarının 1’nci ve 2’nci maddelerine aykırı iddiaları ispat edecek bilgiler ne o gün ne de aradan geçen 14 senelik zaman zarfında ortaya konuldu.





“Yakıt gerektirmeyen kuvvet makinesi”, nam-ı diğer Erke Dönergeci’nın enerji sektöründe ne vakit faal hâle geleceği şimdilik meçhul.





Türkiye’de inanç ve ifade hürriyetinin en ağır ihlallere maruz kaldığı karanlık 28 Şubat devrinin kudretli paşaları Erke’den ümidini kesmiş olmalı ki kimse bu ismi telaffuz etmiyor.





Esasında Erke’yi gölgede bırakacak bir makine Ankara’da sessiz-sedasız çalışıyor. Merkez Bankası’nın (TCMB) Erke Dönergeci’den bahsediyorum.





Selefi Murat Çetinkaya, 10 Temmuz 2019’da bir Saray darbesi ile koltuktan indirildiğinde “TCMB Başkanı” ilan Murat Uysal, Saray’a olan sadakatini ispat etmek için emekli paşaları taş çıkartıyor.





KARŞILIKSIZ 100 MİLYAR LİRA BASTI





Erke Dönergeci’ne dönen Banknot Matbaası ve Darphane hükûmet için sonsuz para basma yolunda 24 saat faal.





Tedavüldeki banknot ve madeni para tutarı 15 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla 229 milyar 51 milyon 554 bin liraya yükseldi.





Emisyon hacmi 8 Mayıs’ta banka kasaları hariç 223 milyar 483 milyon 861 bin TL seviyesinde idi.





2019 sonunda 159 milyar TL, geçen yıl mayıs ayında 138,1 milyar TL olduğu dikkate alındığında karşılıksız para basmanın suyunun nasıl çıkarıldığı gayet berrak hâle gelir.





Merkez Bankası’nın Erke Dönergeci son bir yılda 100 milyar TL fazladan (yüzde 66) para bastı.





Matbaayı harekete geçirmek için kâğıt ve mürekkep kâfi. Dilediğin kadar bas, yolla bankalara.





HÜKÛMETİN AÇIKLARI BÖYLE KAPATILIYOR





Uysal’ın kurduğu bu saadet zinciri Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AKP) rekor üstüne rekor kıran bütçe açıklarının kapatılması için kullanılıyor.





Bankalar ellerindeki dövizleri TCMB’ye veriyor, buna mukabil yeni gıcır gıcır 200’lük banknotlarla soluğu Hazine’de alıyorlar. Ne de olsa Hazine faizi yeniden yükseliyor.





Hazine de bankalardan yüzde 9-10 faiz ödeyerek bu banknotları alıyor. Hükûmet bu sayede ballı ihale zengini müteahhitleri Koronavirüs Krizi’nde bile darda bırakmıyor.





Merkez Bankası’nın Erke Dönergeci sadece karşılıksız para basmıyor.





Katar’dan 10 milyar dolara denk Katar Riyali getirip eksiye düşen döviz rezervleri kâğıt üzerinde artıya geçiyor.





Dikkatli bakılmayınca makyajın kapattığı kırışıklıklar ve diğer kusurlar fark edilmediği için dolar 7 liranın altına iniyor, Borsa İstanbul coşuyor.





AMERİKAN DOLARI'NA NE HACET!







Merkez Bankası’nın Erke Dönergeci, 21’inci asrın “yakıt gerektirmeyen kuvvet makinesi”. AKP hükûmeti ve Uysal sayesinde 84 milyon, yerli ve milli paraya doyacak.





Uysal’ın Erke Dönergeci tıkır tıkır çalıştığına göre Amerikan Doları’na ne mi olacak?





İthalata her gün yüzde 30 ilave Gümrük Vergisi geliyor. Stratejik olmayan ürünleri ithal etmek artık zor olacak.





Soğan, buğday, mısır, pirinç ve bakliyat gibi tarım ürünlerine yüzde sıfır vergi haddizatında düşmanları şaşırtmak için konuldu.





100 gram altına 1 gün valörlü işlem şartı getirildi. Krizde altın almak da neymiş!





Turist sayısı nisanda yüzde 99,5 azaldı.





BNP Paribas, Citibank ve UBS finans devlerine 24 saatliğine de olsa TL yasağı konularak, dış mihraklara hadleri bildirildi.





İhracat aylardır yerlerde sürünüyor.





Ahval-i umumi böyle iken doları kim ne yapsın!





Bize Erke Dönergeci yeter. Uysal başkan çalışıyor. Endişeye mahal yok...