Hazim Sesli’nin eski dostları duydunuz mu?

“Anadolu kaplanları”, “Anadolu sermayesi”, “Yerli ve milli sermaye” sloganları ile 3 Kasım 2002’de iktidara gelenler 2015 yılından beri Anadolu çocuklarını adeta doğruyor.







Hayatında trafik cezası tebligatı bile almamış işadamları gece yarısı evlerinde gözaltına alıyor, hapse atılıyorlar. Hınçlarını alamayınca hapishanede canlarına kast edilmesine göz yumuyorlar.





Nevşehir’den gelip yerleştikleri Uşak’ta Türkiye’nin kalkınması için dört kuşaktan beri alın teri döken Sesli ailesinin güzide evladı Hazim Sesli’ye reva görülenler karşısında elem duymayanlar aynanın karşısına geçip bir daha baksınlar kendilerine.





TEK SUÇU FAKİR TALEBEYE BURS VERMEKTİ





Hazim Sesli, 22 Ekim 2015’ten beri mahpus. Tek suçu hayırseverlikti. Fakir talebeye burs vermek, faizsiz bankacılık faaliyeti yürüten Bank Asya’da hesap açtırdığı için o da on binlerce insan gibi en azılı terörist muamelesine maruz kalıyor.





İşadamı Hazim Sesli, 11'nci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e yurt dışı seyahatlerinde eşlik ediyordu.

Anadolu yarımadasına sıkışıp kalmış esnaf ve tüccara başka dünyaların yolunu açıp onları birer ihracatçıya dönüşmesine vesile olduğu için terör örgütü yöneticisi olmakla itham edildi.





Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri Recep Tayyip Erdoğan’ın “Taşlarını döşedik.” dediği proje proje mahkemelerde kesilen 15 yıl hapis cezası da birilerinin öfkesini dindirmemiş olmalı ki Sesli önceki gün İzmir Menemen Kapalı Cezaevi’nde şişli saldırıya maruz kaldı.





Sesli o esnada eşi ile telefon görüşmesindeydi.





İKİ DEFA CİNAYETTEN MAHKÛM OLMUŞ CANİ İLE AYNI KOĞUŞTA





7 farklı yerinden şişlenen Sesli hastaneye kaldırıldı. Alelacele yapılan tedavinin akabinde yaralar içinde yeniden cezaevine gönderildi. Sesli canına kast eden eli kanlı katillerin ortasına bırakıldı.





Sesli’ye şişle saldıran Fatih Oktay iki defa cinayetten ceza almış. Koğuşunda kalan kişinin kafa derisini yüzmüş psikopat.





17 Eylül 2019'da Uşak 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, "Bildiğim çok şey vardır, şu anki bakanlara ve geçmişteki bakanlara ilişkin bildiklerim vardır. Şu ana kadar konuşmadım, ancak konuşursam yer yerinden oynar.” sözleri ile cinayet teşebbüsü arasında bir irtibat olup olmadığını bilmiyoruz.





Ancak tutuklu ya da hükümlü fark etmez cezaevindeki herkesin can güvenliğinden devlet sorumludur. Sesli’yi cinayetten mahkûm olmuş birilerinin ortasına atanlar bu saldırının dolaylı fâilleridir.





Savcılığın saldırganın kimlerle irtibatlı olduğunu ortaya çıkarması beklenir değil mi? Böylesine menfur bir saldırıyı telin etmek bir tarafe yetkili zevatın gıkı çıkmadı.





ADALET BAKANI NİYE SUSKUN?





Türkiye’nin önemli bir işadamı demir parmaklıkların ardında şişleniyor Adalet Bakanı Abdülhamit Gül sessiz.





Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu’ndan tek satır beyan yok.





Sadece onlar mı?





2011 yılında Sesli’yi (Soldan 2'nci) Uşak’tan milletvekili adayı olarak gösteren AKP lideri Erdoğan da üç maymunu oynuyor.





11’nci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de tek kelime etmedi, susmayı tercih etti.





Eski enerji bakanı Taner Yıldız, Veysel Eroğlu, Mustafa Elitaş, Hilmi Güler ve daha nice AKP’li isim Hazim Sesli’nin tutuklanmasına sessiz kaldıkları gibi hunharca şişlenmesine de sessiz.





Her nakite sıkıştığında Sesli’yi arayan eski dostları bugün onun göz göre göre öldürülmesine seyirci.





Uşak Ticaret ve Sanayi Odası’ndan kurucu başkanlığını üstlendiği Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK), üyesi olduğu, yönetiminde bulunduğu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ölüm sessizliğinde.





DERİN YAPILARIN ÖNÜNDE KORUMASIZ

Hazim Sesli ki bulunduğu meclisi şenlendiren, en zor anlarda bile etrafına şevk ve ümit veren cıvıl cıvıl bir insandır.





Memleketin kalkınması için ailesinden, kendisinden fedakârlık etmiş, Güney Afrika’ya kadar uzanan başarı hikâyesi yazmış Hazim Sesli 5 yıldır zindanda.





Onu zindana atan AKP’nin hırsızlık ve yolsuzlukları örtbas etmek için ittifak kurduğu derin yapıların tarihi cinayet süsü verilmiş suikastlerle dolu.

“Hazimciğim falanca vakfa şu kadar para lâzım.” diyerek kendisini arayanlar bugün ne onu ne de her şeye rağmen dimdik ayakta durmaya çalışan Sesil ailesini arayıp soruyor.





Varsın öyle olsun. Sesli bir karşılık beklemeden iyilik yapmayı bilecek kadar samimi bir mümindir. O mazlumların safında, eski dostları zalimlerin safında.





Bugüne dek zulm ile abad olanların akıbeti ne olduysa modern zalimlerin de sonu aynı olacak.