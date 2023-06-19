ABD Senatosu Başkanı Schumer Erdoğan rejimini küresel tehdit olarak tanımladı

ABD’nin en güçlü siyasi liderlerinden kabul edilen Senato Başkanı Schumer, “ABD’nin Türkiye’nin küresel kurallara ve uluslararası düzene saygı duyacağına inanmak sadece tehlikeli değil, aynı zamanda bizim ve müttefiklerimizin güvenliğini tehlikeye de atar” sözleriyle AKP iktidarına karşı kendi ülkesinin yöneticilerini de uyardı.Demokrat Partili Senato Başkanı Schumer: “Şuna inanıyorum ki ABD ve uluslararası toplum diplomatik adımlarla Türkiye’nin işlemiş olduğu herhangi bir saldırganlık ile ilgili olarak onu hesaba çekmeli” diyerek sözlerini tamamladı.





ZAMAN AVUSTRALYA



ABD Senato Başkanı Demokrat Partili Chuck Schumer Erdoğan Hükumetini ağır sözlerle hedef aldı.Rejimin Doğu Akdeniz ve Ortadoğu’da saldırgan bir politika izlediğini savunan Schumer, AKP iktidarını küresel tehdit olarak tanımladı.Kampana News’de yer alan habere göre Schumer, “Saldırganlıklarına bütün gücümüzle karşı koyabilmek için her şeyi yapmalıyız” dedi.Saray rejimi hakkında ağır sözlerine devam eden Schmer, “Türkiye küresel güvenliğe ciddi bir tehdit oluşturuyor. ve onların Ortadoğu ve Doğu Akdeniz’deki saldırganlıklarına bütün gücümüzle karşı koyabilmek için her şeyi yapmalıyız” ifadelerini kullandı.