Samanyolu Haber /Dünya / ABD Senatosu Başkanı Schumer Erdoğan rejimini küresel tehdit olarak tanımladı /19 Haziran 2023 22:39

ABD Senatosu Başkanı Schumer Erdoğan rejimini küresel tehdit olarak tanımladı

Türk Hükumetinin Doğu Akdeniz ve Ortadoğu faaliyetlerini küresel tehdit olarak tanımlayan ABD Senato Başkanı Demokrat Partili Chuck Schumer, “Saldırganlıklarına bütün gücümüzle karşı koyabilmek için her şeyi yapmalıyız” dedi.

SHABER3.COM

ABD Senato Başkanı Demokrat Partili Chuck Schumer Erdoğan Hükumetini ağır sözlerle hedef aldı.Rejimin Doğu Akdeniz ve Ortadoğu’da saldırgan bir politika izlediğini savunan Schumer, AKP iktidarını küresel tehdit olarak tanımladı.Kampana News’de yer alan habere göre Schumer, “Saldırganlıklarına bütün gücümüzle karşı koyabilmek için her şeyi yapmalıyız” dedi.Saray rejimi hakkında ağır sözlerine devam eden Schmer, “Türkiye küresel güvenliğe ciddi bir tehdit oluşturuyor. ve onların Ortadoğu ve Doğu Akdeniz’deki saldırganlıklarına bütün gücümüzle karşı koyabilmek için her şeyi yapmalıyız” ifadelerini kullandı.

ABD’nin en güçlü siyasi liderlerinden kabul edilen Senato Başkanı Schumer, “ABD’nin Türkiye’nin küresel kurallara ve uluslararası düzene saygı duyacağına inanmak sadece tehlikeli değil, aynı zamanda bizim ve müttefiklerimizin güvenliğini tehlikeye de atar” sözleriyle AKP iktidarına karşı kendi ülkesinin yöneticilerini de uyardı.Demokrat Partili Senato Başkanı Schumer: “Şuna inanıyorum ki ABD ve uluslararası toplum diplomatik adımlarla Türkiye’nin işlemiş olduğu herhangi bir saldırganlık ile ilgili olarak onu hesaba çekmeli” diyerek sözlerini tamamladı.

ZAMAN AVUSTRALYA
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD Senatosu Başkanı Schumer Erdoğan rejimini küresel... Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:03:39