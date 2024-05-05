Samanyolu Haber /Spor / GS, Fenerbahçe'nin rekorunu kırdı /05 Mayıs 2024 22:30

GS, Fenerbahçe'nin rekorunu kırdı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Sivasspor ile oynadığı karşılaşmadan 6-1 galip ayrılarak liderliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılılar, 1988-1989 sezonunda 93 puan toplayan Fenerbahçe’yi geçen hafta yakalarken, aldığı bu 3 puanla, tam 35 yıl sonra bir sezonda en fazla puan toplayan takım unvanını elde etmiş oldu.

SHABER3.COM

Sarı-kırmızılılarda Hakim Ziyech 12. dakikada gol perdesini açarken, 38. dakikada sahneye çıkan Dries Mertens skoru 2-0'a getirdi. Konuk ekipte 55. dakikada Caner Osmanpaşa farkı 1'e indirirken, Mauro Icardi 59. dakikada skoru 3-1'e getirdi.

Galatasaray, 60. dakikada Hakim Ziyech ceza sahası dışından estetik golüyle 4-1 öne geçerken, Dries Mertens'in 73. dakikada yeniden sahneye çıkmasıyla sahadan 5-1'e getirdi. Sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi 85. dakikada gol perdesini kapatarak maçın sonucunu da belirlemiş oldu.

Bu sonuçla birlikte puanını 96'ya yükselten Galatasaray liderliğini sürdürdü. Sivasspor ise 48 puanla 9. sırada yer aldı.

SÜPER LİG PUAN REKORUNU KIRDI
Galatasaray, Sivasspor galibiyetinin ardından 96 puana ulaşarak 1988-1989 sezonunda 93 puan toplayan Fenerbahçe'nin rekorunu kırdı.

YENİLMEZLİK SERİSİ
Okan Buruk'un öğrencileri Süper Lig'de çıktığı 23 maçta mağlubiyet görmedi. Öte yandan iç sahada çıktığı 18 lig maçını da kazanmayı başardı.

GALİBİYET SERİSİ 16 MAÇA ÇIKTI
Galatasaray, Adana Demirspor maçıyla 15 maçlık galibiyet serisi yakalayarak kendine ait olan rekoru kırmıştı. Sarı-kırmızılılar seriyi 16 maça çıkarttı.

4 MAÇLIK SERİ SONA ERDİ
Sivasspor'un 4 maçlık yenilmezlik serisi de Galatasaray karşısında sona ermiş oldu.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber GS, Fenerbahçe'nin rekorunu kırdı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:17:13