ABD ve AB'den Kosova'ya 'geri adım at' uyarısı

Euronews'te yer alan habere göre Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Avrupa Birliği (AB) Kosova'dan Sırplarla yaşanan gerginlikte geri adım atmasını istedi, aksi takdirde sonuçlarına katlanacağı uyarısını yaptı.



Uyarı, ABD ve AB elçilerinin gerilimi yatıştırmak üzere Kosova ve Sırbistan'a yaptıkları ziyaretin ardından geldi.



Şiddet olayları Kosovalı yetkililerin belediye başkanlıklarına etnik Arnavut belediye başkanlarını atamasının ardından patlak verdi. Belediye başkanları, bölgede çoğunluğu oluşturan Sırpların yerel seçimleri boykot etmesinin ardından sadece yüzde 3,5'lik bir katılımla seçilmişti.



ABD'nin Batı Balkanlar temsilcisi Gabriel Escobar, Kosova'nın NATO ve AB üyeliğinin Sırpların çoğunlukta olduğu belediyelere daha fazla özerklik vermesine bağlı olduğunu açıkladı.



Salı günü Belgrad'a gitmeden önce Kosova medyasına demeç veren Escobar, "Atılan ya da atılmayan adımların (Kosova ile ABD arasındaki) ilişkilerin bazı bölümlerini etkileyecek sonuçları olabilir, o noktaya gelmek istemiyoruz" dedi.



AB ve ABD ile ikili ilişkilerin "mükemmel" olduğunu belirten Kosova Başbakanı Albin Kurti ise "Bu işlerin baskıyla, karşılaşılabilecek sonuçlardan ve hatta yaptırımlardan bahsederek çözüleceğini sanmıyorum" dedi.



ABD ve AB elçileri Kurti'ye belediye başkanlarını görevlerinden alması ve bölgedeki özel polis birimlerini geri çekmesi çağrısında bulundu.



Diğer bir çağrı da kuzeyde Sırpların katılımıyla yeni yerel seçimlerin yapılması ve Kosova'nın 2013'te kurulan Sırp Belediyeler Birliği'ne daha fazla özerklik verilmesi için yapılan anlaşmayı uygulaması oldu.



Geçen hafta ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Kosova hükümetini kuzeyde gerilimi "tırmandırmak ve "istikrarsızlığı arttırmak" ile itham etmiş, eylemleri "şiddetle" kınamıştı.



Washington, ülkenin ABD liderliğindeki Defender Europe adlı askeri tatbikata katılımını iptal etmişti.



NATO'nun Kosova'da yaklaşık 4 bin askeri bulunuyor ve şiddetin tırmanmasına karşılık olarak 700 askerin daha bölgeye gönderilmesine karar verildi.