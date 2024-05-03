Samanyolu Haber /Dünya / Gazze’de ‘paraşüt’ faciası: Çok sayıda ölü ve yaralı var /03 Mayıs 2024 22:41

Gazze’de ‘paraşüt’ faciası: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'nin kuzeyine havadan indirilen insani yardım kutularını taşıyan paraşütlerin açılmaması ve bölgede bekleyen Filistinlilerin üzerine düşmesi sonucu çok sayıda ölen ve yaralanan olduğu bildirildi.

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Gazze'deki Sivil Savunma Birimi Sözcüsü Mahmud Basal, yayımladığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyine yardım taşıyan uçakların havadan indirdiği insani yardım kutularını taşıyan paraşütlerin açılmadığını belirtti.

Basal, kutuların bölgede yardım bekleyen bir grup Filistinlinin üzerine düşmesi sonucu çok sayıda kişinin öldüğünü ve yaralandığını kaydetti.

Sözcü Basal, ölü ve yaralı sayısı ile yardım bırakan uçakların hangi ülkeye ait olduğuna dair herhangi bir bilgi vermedi.

Gazze Şeridi'nde 8 Mart'ta yaşanan benzer bir kazada uçakların havadan indirdiği insani yardım kutularını taşıyan paraşütlerin açılmaması ve bölgede yardım bekleyenlerin üzerine düşmesi sonucu 5 Filistinli hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

YANGINDA MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

Öte yandan Gazze'deki Sivil Savunma Biriminden yapılan diğer açıklamada  "İtfaiye ve sivil savunma ekipleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Tel ez-Zater yakınlarında bulunan bir binadaki dairede çıkan yangını söndürdü ve yangının çıktığı evde mahsur kalan çok sayıda kadın ve çocuğu kurtardı" denildi.

Açıklamada, "İlk incelemelere göre yangının, İsrail'in Gazze'nin kuzeyine yakıt girişini engellemesi nedeniyle ocakları çalışmayan ailenin yemek pişirmek için odun yakması sonucu çıktığı belirlendi" ifadesine yer verildi.
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