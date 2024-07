Kaplan'ın Emniyet’teki bağlantılarını araştıran iki başmüfettiş emekli edildi

Gazeteci Tolga Şardan, Ayhan Bora Kaplan’ın Emniyet’teki bağlantılarını araştıran iki polis başmüfettişinin emekli edildiğini aktardı. Şardan'ın aktardığına göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Değerlendirme Kurulu’nun (YDK) kararıyla emekli edilen 400 dolayında birinci ve ikinci sınıf emniyet müdürleri arasında, Ayhan Bora Kaplan’ın yakalanmasından sonra başlatılan idari soruşturmalarda görev alan ve bağlantılarının peşine düşen iki başmüfettiş de var. Şardan, "Başmüfettişlerden birisi mahkeme kararıyla dönen grupta olduğu için YDK’nın aldığı prensip kararıyla emekli edildi. Diğerinin emekli edilme gerekçesi, YDK’nın aldığı 'bulunduğu rütbede 10 yılını dolduranların emekli edilmesi' yönündeki başka bir prensip kararı" dedi.



Şardan'ın bugün yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:



"Her ne kadar YDK kararlarıyla emekli edilenlerin listesi yönetimce açık biçimde ilan edilmese de hafta sonundan bugüne kadar emekli edilenlerin isimleri emniyet kulislerine düşüyor.



Edindiğim bilgiye göre; söz konusu emeklilik sürecinden etkilenen birinci sınıf polis müdürleri arasında iki isim çok dikkat çekici.



Bu iki polis müdürünün isimlerini, görevleri nedeniyle polemik konusu olmaması için yazmıyorum ama konumlarını açıklayım.



Her iki polis müdürü Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın Ankara’daki merkez kadrosunda görevliler.



Ve her iki polis müdürü, Ayhan Bora Kaplan’ın yakalanmasından sonra başlatılan idari soruşturmalarda görevliler!



İdari boyuttan kastım, Ankara’da kök salan ve her geçen gün farklı olayları ve bağlantıları ortaya çıkarılan Kaplan’ın polisteki bağlantıları elbette.



Kaplan’ın gözaltına alındığı geçen eylülden buyana devam eden takvimde iki polis başmüfettişi; organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla yargılanan Kaplan’ın Emniyet teşkilatındaki bağlantılarının peşindelerdi.



Araştırmalar sırasında epeyce dosya yaptılar. Hatta öyle ki, daha geçen hafta Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle sürpriz şekilde Bakü’ye İçişleri Bakanlığı Müşaviri olarak atanan Önceki Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz’ın bile ifadesini aldılar.



Aldığım bilgiye göre, yine önemli dosyalar üzerinde çalışıyorlardı. Fakat YDK kararı ile emekli edildiler.



Başmüfettişlerden birisi mahkeme kararıyla dönen grupta olduğu için YDK’nın aldığı prensip kararıyla emekli edildi. Diğerinin emekli edilme gerekçesi, YDK’nın aldığı 'bulunduğu rütbede 10 yılını dolduranların emekli edilmesi' yönündeki başka bir prensip kararı.



Devlette, hele ki Emniyet teşkilatında devamlılık esas olmakla birlikte emekli edilen iki polis başmüfettişi üzerindeki dosyalar başka polis başmüfettişlerine devredilecek. Dosyaları ele alacak yeni polis başmüfettişlerinin performansı ise zaman içinde anlaşılacak."