Samanyolu Haber /Dünya / Acil iniş yapan uçak yakıtını yerleşim biriminin üzerinde boşalttı: 60 yaralı /15 Ocak 2020 14:15

Acil iniş yapan uçak yakıtını yerleşim biriminin üzerinde boşalttı: 60 yaralı

Amerika Birleşik Devletleri'nde acil iniş yapmaya hazırlanan bir yolcu uçağının deposundaki yakıtı okulların bulunduğu bölge üzerinde boşaltması sonucu çoğu çocuk en az 60 kişi yaralandı.

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Çin'in Şangay kentine gitmek üzere havalanan Delta Airlines şirketine ait Boeing 777-200 tipi yolcu uçağı motor arızası nedeniyle havalandığı Los Angeles Uluslararası Havaalanı'na acil iniş yaptı.

Uçağın yükünü azaltmak için yakıtını Cudahy kasabası üzerinde boşaltması sonucu bölgedeki 6 okulda öğrenim gören çoğu çocuk 60 kişide solunum problemleri ve cilt tahrişleri meydana geldi.

Havaalanına 26 kilometre uzaklıktaki Cudahy'de Park İlkokulunun iki sınıfı olay sırasında bina dışında bulunuyordu.

Bölgeye çok sayıda sağlık görevlisi, ambulans ve itfaiye eri sevk edildi.

Cudahy Belediye Başkanı Elizabeth Alcantar, olay nedeniyle çok üzgün olduğunu söyleyerek "Burası bir ilkokul ve bunlar da küçük çocuklar." ifadesini kullandı.

Hastane kaynakları, yaralananlardan kimsenin hayati tehlikesinin bulunmadığını duyurdu.

Polis okulların bulunduğu bölgeyi kordon altına aldı.

Delta Airlines, uçağın "güvenli iniş ağırlığına erişmek için normal prosedür gereği" yakıtını boşalttıktan sonra iniş yaptığını açıkladı.

Federal Havacılık İdaresi, konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Havacılık kuralları gereği acil inişler sırasında uçaklar sadece belirlenen bölgeler üzerinde ve yüksek irtifada yakıtlarını boşaltabiliyor.

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