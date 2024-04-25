Samanyolu Haber /Gündem / AKP'den ayrılıp CHP'ye katıldı! Özgür Özel, kendi rozetini taktı: 'Doğru yolu seçtim' /25 Nisan 2024 22:45

AKP'den ayrılıp CHP'ye katıldı! Özgür Özel, kendi rozetini taktı: 'Doğru yolu seçtim'

AKP Gençlik Kolları’ndan CHP’ye geçen gence CHP genel başkanı Özgür Özel kendi rozetini taktı.

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31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin ardından Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) katılımlar sürüyor. Oda TV'deki habere göre; Son olarak CHP'nin Genel Başkan Özgür Özel liderliğinde yapılan grup toplantısında İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, CHP'ye katılmıştı.

Partinin grup toplantısında kürsüye çıkarılan Yanıkömeroğlu'na rozetini bizzat takan CHP Genel Başkanı Özgür Özel "Ayşe Hanım çağrımıza uydu ve baba evine geldi" demişti.

GENÇLİK KOLLARINDAN TRANSFER

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde ziyaret ettiği CHP İlçe Başkanlığı'na, AKP Gençlik Kolları'ndan Egemen isimli genç CHP'ye geçmek için geldi. Özel'in "AKP'den CHP'ye katılmış. Hayırlı olsun." dediği Egemen "Düşündüm doğru yolu kendim seçtim" diyerek CHP'ye katıldı.

Özel genci tebrik ederek kendi Genel Başkanlık rozetini taktı.
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