Sadiq Khan üçüncü kez Londra belediye başkanı seçildi

Düşük kiralı konutlar, çocuklar için okullarda ücretsiz yemek, düşük ulaşım maliyetleri ve genel olarak Londra'nın azınlık gruplarını desteklemek gibi birçok başarılı politikaya imza atan politikacı, suç oranlarındaki artışın önüne geçemezken otomobillerin şehre giremediği bölgeleri genişletmesi nedeniyle de eleştiriliyor.





Euronews'te yer alan habere göre İngiltere'de yerel seçimlerde Londra'nın iki dönemdir belediye başkanlığını yapan İşçi Partisi'nin Müslüman adayı Sadık Khan üçüncü kez seçildi.Oyların yaklaşık yüzde 44'ünü almayı başaran belediye başkanı, en büyük rakibi Muhafazakar Partili Susan Hall'un 11 puan önünde yer aldı.Genel seçimler öncesi iktidardaki Muhafazakar Parti'nin adaylarının büyük hezimet yaşadığı seçimler kamuoyu yoklamalarının işaret ettiği gibi İşçi Parti'nin yükselişini de teyit etti.Khan, 1 milyon 88 binin üzerinde oy alırken, onu 812 bin oyla Muhafazakar Partinin adayı Susan Hall takip etti.Toplamda 6,2 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu, seçime katılım oranının ise yüzde 40,5 olarak açıklandığı Londra'da, Hall, geçerli oyların yüzde 32,2'sini aldı.Eski Başbakanlar Theresa May ve Boris Johnson'ın karşısında aday olmasıyla tanınan komedyen Jonathan David Harvey, Londra Belediye Başkanlığı yarışına da katıldı.Başına giydiği çöp bidonu, süper kahraman kıyafeti ve "Count Binface" takma adını kullanarak aday olan Harvey, 5 adayı geride bırakarak yaklaşık 24 bin oy aldı.Kendisinin de sık sık belirttiği gibi, Pakistanlı bir otobüs şoförü ile bir terzinin oğlu olan Khan, Güney Londra'da yedi kardeşiyle birlikte üç odalı bir toplu konut dairesinde büyüdü. Mali sıkıntılarla geçen eğitim sürecinde hukuk fakültesinden mezun olmayı başaran Khan, 2005'te İşçi Partisi milletvekili olarak seçilmeden önce insan hakları konusunda avukatlık yaptı.2016'daki seçimlerde başkent Londra'nın ilk Müslüman Belediye Başkanı olmayı başaran Khan, şehrin kültürel çeşitliliğini, liberalizmini ve kozmopolitliğini yansıtan bir sembol olarak görüldü.Bu başarı, tarihsel olarak üst düzey siyasetçilerinde çeşitliliğe sahip olma konusunda çok güçlü bir geçmişe sahip olmayan İngiltere'de önemli bir başarı olarak kabul edildi.Sonuçları açıklanan 106 seçim bölgesinde İşçi Partisi elinde tuttuğu belediye sayısını 42'den 50'ye, belediye meclis üyesi sayısını ise 955'ten 1140'a çıkardı.Ülkede iktidarda bulunan Muhafazakar Parti ise elinde bulundurduğu 16 belediyeden 10'unu kaybetti. Muhafazakarlar, 986 belediye meclis sandalyesinin 473'ünü rakiplerine kaptırdı.Seçimden Muhafazakar Parti'yi geçerek ikinci çıkan parti ise Liberal Demokratlar (LibDem) oldu. LibDem, sonucu açıklanan 106 seçim bölgesinin 12'sinde birinci parti olurken, belediye meclis üyesi sayısını 417'den 521'e yükseltti.Manchester Belediyesi'nde başkanlık yarışını İşçi Partili Andy Burnham göğüslerken, Liverpool'da ise sandıktan Steve Rotheram çıktı.