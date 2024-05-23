Ali Koç'un listesinde sürpriz bir isim var!

Yeniden başkanlığa aday olan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un listesindeki isimler belli oldu.
Acun Ilıcalı'nın da yer aldığı yönetim listesi şu şekilde:
Erol Bilecik, Burak Kızılhan, Sertaç Komsuoğlu, Acun Ilıcalı, Ahmet Ketenci, Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Dişli, Ergun Özen, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hakan Safi, Hamdi Akın, Hulusi Belgü, Hüseyin Bozkurt, Kemal Danabaş, Mehmet S. Dereli, Nedim Keçeli, Özgür Özaktaç, Rıfat Perahya, Selma Rodopman.
Yeni yönetim listesinde Selahattin Baki yer almadı.