Samanyolu Haber /Gündem / 'Bu pazar seçim olsa' anketi dikkat çekti: CHP ve AKP'nin oylarında flaş değişiklik! /23 Mayıs 2024 17:34

'Bu pazar seçim olsa' anketi dikkat çekti: CHP ve AKP'nin oylarında flaş değişiklik!

MetroPOLL Araştırma'nın yapmış olduğu 'Nisan 2024 araştırma bulgularına göre partilerin oy destekleri ve bunun son 2 yıldaki değişimi' başlıklı ankete göre CHP, 35,9 ile birinci parti, AKP, 31,1 ile ikinci parti olarak olarak tercih edildi.

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MetroPOLL Araştırma'nın Kurucusu ve Yöneticisi Özer Sancar, araştırma şirketinin yapmış olduğu  'Nisan 2024 araştırma bulgularına göre partilerin oy destekleri ve bunun son 2 yıldaki değişimi' başlıklı çalışmayı sosyal medya hesabından paylaştı.

Araştırma Türkiye genelinde NUTS 2 sistemine göre 26 bölgeyi esas alan 28 ilde tabakalı örnekleme ve ağırlıklandırma yöntemiyle 17-24 Nisan 2024 tarihleri arasında toplam 2235 kişiyle yapıldı. 

AKP 'İKİNCİ PARTİ' KONUMUNU KORUYOR
Seçmenlere ''Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?'' diye sorulan ankette yüzde 23,8 ile CHP tercih edilen birinci parti, 20.6 ile AKP tercih edilen ikinci parti oldu.

Kararsızlar dağıtıldığında ise 14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri'nde 25,41 oy alan CHP'nin oyu 35,9, 35,32 oy alan AKP'nin oyu ise 31,1 olarak belirlendi.  

Yapılan ankette kararsızların dağıtıldığı oranlara göre DEM Parti, 8,4 ile 3'üncü, MHP 7,9 ile 4'üncü, YRP ise 6,1 ile 5'inci, Zafer Partisi 4.2 ile 6'ıncı parti oldu. 

İYİ PARTİDE BÜYÜK DÜŞÜŞ
Ankete göre 14 Mayıs 2023 Genel Seçimlerinde 9,9 oy alan İYİ Parti'nin oy oranı 2,4 olarak 7'inci parti olarak kaydedildi. TİP ise 0,7 oy alarak 8'inci parti oldu.
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