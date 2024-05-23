Kongre’den Pentagon’a, Kiev’e ABD Füzeleriyle Rusya'yı Vurma İzni Verin Çağrısı

SAMANYOLUHABER.COM - UKRAYNA













Ukrayna, yakın zamanda teslim edilen uzun menzilli ATACMS füzelerini Kırım'a yönelik saldırılarda kullanmasına izin veren ABD’den, bu füzelerin diğer Rus topraklarına yönelik saldırılarda kullanılmasına da izin verilmesini talep ediyor. Ancak ABD, bu talepleri reddetmekte ve Ukrayna'ya verilen silahların sadece kendi topraklarını savunmak amacıyla kullanılmasını istemektedir.





Bir grup Kongre üyesi, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin’e hitaben yazdıkları mektupta, Biden yönetimine Ukrayna’ya sağlanan silahların “belirli koşullarda Rusya topraklarındaki stratejik hedefleri vurmak” amacıyla kullanılmasına izin vermesi çağrısında bulundu. Mektupta, “Biden yönetiminin, Ukrayna Savunma Bakanlığına ihtiyaç duyduğu tüm operasyonları hayata geçirme yetkisini vermesi gerekiyor” ifadesi yer aldı.





Beyaz Saray’ın Tutumu





Beyaz Saray, Ukrayna ordusunun Rusya topraklarına yönelik saldırılarında ABD yapımı silahların kullanılmasına getirdiği kısıtlamalarla Kiev’in operasyonel kapasitesini sınırladığı gerekçesiyle eleştiriliyor. Kongre üyeleri, bu kısıtlamaların Ukrayna’nın savaşta daha etkin olmasını engellediğini savunuyor.





Pentagon, Ukrayna'ya verilen Amerikan silahlarının Rusya topraklarındaki hedeflere yönelik kullanılmasına karşı çıkıyor. Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder, dün yaptığı açıklamada, Kiev'e “kendi topraklarını koruması için gereken araçları” sağlamaya odaklandıklarını belirtti.





Bloomberg, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba'nın, müttefiklerinden daha fazla Patriot hava savunma sistemi tedarik etme çabalarının yetersiz kaldığını yazdı. Kuleba, müttefiklerinden daha fazla destek istemekte ancak talepleri karşılanmamaktadır. Bloomberg, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Kiev'e sistem başına 1 milyar dolardan fazla maliyeti olan Patriot hava savunma sistemlerinden bir adet daha sağlayabileceğini bildirdi.