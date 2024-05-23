Samanyolu Haber /Dünya / Kongre’den Pentagon’a, Kiev’e ABD Füzeleriyle Rusya'yı Vurma İzni Verin Çağrısı /23 Mayıs 2024 17:40

Kongre’den Pentagon’a, Kiev’e ABD Füzeleriyle Rusya'yı Vurma İzni Verin Çağrısı

ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Mike Turner liderliğindeki bir grup Kongre üyesi, Savunma Bakanı Lloyd Austin’e, Ukrayna'ya ABD yapımı füzelerle Rusya topraklarındaki hedeflere yönelik saldırı düzenlemesine izin verme çağrısında bulundu.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM -  UKRAYNA



Ukrayna, yakın zamanda teslim edilen uzun menzilli ATACMS füzelerini Kırım'a yönelik saldırılarda kullanmasına izin veren ABD’den, bu füzelerin diğer Rus topraklarına yönelik saldırılarda kullanılmasına da izin verilmesini talep ediyor. Ancak ABD, bu talepleri reddetmekte ve Ukrayna'ya verilen silahların sadece kendi topraklarını savunmak amacıyla kullanılmasını istemektedir.

Bir grup Kongre üyesi, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin’e hitaben yazdıkları mektupta, Biden yönetimine Ukrayna’ya sağlanan silahların “belirli koşullarda Rusya topraklarındaki stratejik hedefleri vurmak” amacıyla kullanılmasına izin vermesi çağrısında bulundu. Mektupta, “Biden yönetiminin, Ukrayna Savunma Bakanlığına ihtiyaç duyduğu tüm operasyonları hayata geçirme yetkisini vermesi gerekiyor” ifadesi yer aldı.

Beyaz Saray’ın Tutumu

Beyaz Saray, Ukrayna ordusunun Rusya topraklarına yönelik saldırılarında ABD yapımı silahların kullanılmasına getirdiği kısıtlamalarla Kiev’in operasyonel kapasitesini sınırladığı gerekçesiyle eleştiriliyor. Kongre üyeleri, bu kısıtlamaların Ukrayna’nın savaşta daha etkin olmasını engellediğini savunuyor.

Pentagon, Ukrayna'ya verilen Amerikan silahlarının Rusya topraklarındaki hedeflere yönelik kullanılmasına karşı çıkıyor. Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder, dün yaptığı açıklamada, Kiev'e “kendi topraklarını koruması için gereken araçları” sağlamaya odaklandıklarını belirtti.

Bloomberg, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba'nın, müttefiklerinden daha fazla Patriot hava savunma sistemi tedarik etme çabalarının yetersiz kaldığını yazdı. Kuleba, müttefiklerinden daha fazla destek istemekte ancak talepleri karşılanmamaktadır. Bloomberg, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Kiev'e sistem başına 1 milyar dolardan fazla maliyeti olan Patriot hava savunma sistemlerinden bir adet daha sağlayabileceğini bildirdi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kongre’den Pentagon’a, Kiev’e ABD Füzeleriyle Rusya'yı... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:13:50