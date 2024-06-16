Samanyolu Haber /Gündem / Diyanet, kendi aracılığı dışında hacca gidenleri şikayet etmişti: 2 kat fazla para aldığı ortaya çıktı /16 Haziran 2024 09:09

Diyanet, kendi aracılığı dışında hacca gidenleri şikayet etmişti: 2 kat fazla para aldığı ortaya çıktı

Diyanet'in kura sistemi dışında hac ibadetini için Suudi Arabistan’da bulunan Türk vatandaşlarını ihbar ettiği ortaya çıkmıştı. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, "En ucuz götürdüğü hacıyı 6500 $’a götürüyor oysa diğer İslam ülkelerinde bu fiyat yarı yarıya kadar düşebiliyor. Aradaki fark neden kaynaklanıyor?" diye sordu.

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Diyanet’in, seyahat vizesi, işçi vizesi ve ticari vizeyle Suudi Arabistan’a giden hacı adayı Türk vatandaşlarını Suudi Arabistan yönetimine şikâyet ettiği iddia edilmişti.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Suudilerin, Diyanet’in şikâyet ettiği Türk vatandaşlarını otel otel arayıp bulduğu ve 10 bin riyal (86 bin TL) ceza kestikten sonra sınır dışı ettiği ileri sürülmüştü. Binlerce Türk vatandaşının mağdur olmasına yol açan sorun, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yönelik tepkiye yol açmıştı.

"HAC NEDEN BU KADAR PAHALI"
DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen ise Halk TV'ye katılarak bu duruma tepki gösterdi.

Ekmen, Diyanet'e sorular sorarak soruların açıklanmasını talep etti:

"Diyanetle hac neden bu kadar pahalı? 

“Bu vesileyle son olarak şunu sormak lazım diyanetin ücret politikasında iki sorun var. 

İlki en ucuz götürdüğü hacıyı 6500 $’a götürüyor oysa diğer İslam ülkelerinde bu fiyat yarı yarıya kadar düşebiliyor. 

Aradaki fark neden kaynaklanıyor? 

Bir de 12.500 dolarlık en lüks hacı sınıfına başvuru az olduğu için kurada avantajlı hale geliyorlar bu diğer hacı adayları için haksızlık değil mi? 

Başkan Sayın Ali Erbaş Türkiye’ye döndüğünde bir hacıdan alınan ücretin hangi kalemlerde sarf edildiğini, diyanetin işletme giderleri ve karının ne kadar olduğunu açıklamak zorundadır.  

Üst düzey yöneticilerin harcırahlı olarak on günlerce Mekke’de Medine’de kalması ve bunun bir maliyet olarak hacıya dönmesi kabul edilemez. 

Türk hacılarının ortalamanın iki katı ücretle hacı olması kabul edilemez. 

Hac döneminin diyanet mensupları için bir seyahat aracı ve gelir kapısına dönmesi kabul edilemez."
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