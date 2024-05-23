Baltıklar Rus turistlere tamamen kapandı

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Norveç hükümeti, Rus turistlere yönelik giriş kısıtlamalarını sıkılaştırarak, turizm ve diğer "zorunlu olmayan" amaçlarla ülkeye gelen Rus vatandaşlarına izin vermeyeceğini duyurdu. Bu tedbir, Schengen vizesini hangi ülkenin verdiğine bakılmaksızın uygulanacak ve 29 Mayıs'ta yürürlüğe girecek.





Hükümete sunulan raporda, kısıtlamalardan bazı istisnaların geçerli olacağı belirtildi. Akrabalarını ziyaret etmek, Norveç'te veya diğer Schengen ülkelerinde çalışmak veya okumak amacıyla seyahat eden Rus vatandaşları bu kısıtlamalardan muaf tutulabilecek.





Norveç hükümeti, yaptığı basın açıklamasında, bu kısıtlamaların hem Norveç tarafından 2022 baharından önce verilen vizelere hem de diğer Schengen ülkeleri tarafından verilen vizelere sahip olanlar için geçerli olduğunu belirtti. Kararın, Norveç'in Rusya-Ukrayna çatışması nedeniyle kısıtlamalar getiren müttefik ve ortaklarına destek olma arzusu doğrultusunda alındığı kaydedildi.





Rusların turizm amacıyla ülkelerine girişi diğer Baltık ülkeleri olan Finlandiya, Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya ve Çek Cumhuriyeti tarafından da yasaklandı.