Samanyolu Haber /Gündem / Bahreyn Kralı Moskova’da /23 Mayıs 2024 17:52

Bahreyn Kralı Moskova’da

Bahreyn Kralı Hamad bin İsa el-Halife, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetlisi olarak Moskova'da

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Bahreyn Kralı Hamad bin İsa el-Halife, iki günlük resmi bir ziyaret için Moskova'ya geldi ve bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek.

Açıklamada ziyaretteki amaç, 16 Mayıs'ta Manama'da gerçekleşen Arap Devletleri Birliği'nin (LAS) 33. zirvesinin sonuçlarını tartışmak ve Filistin-İsrail çatışmasına ilişkin yeni diplomatik adımları ele almak.

Arap Birliği'nin 33. zirvesinde, 22 üye ülke "işgal altındaki Filistin topraklarına uluslararası bir barışı koruma gücü konuşlandırılması" çağrısında bulundu. Bahreyn, bu çağrı doğrultusunda BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinden biri olan Rusya'nın desteğini almak istiyor.

İki liderin Moskova'daki görüşmesinde Bahreyn ile Rusya arasındaki ticari, ekonomik, enerji ve insani alanlardaki işbirliğinin durumunu ve geleceği de masaya yatırılacak. Ayrıca Arap Birliği'nin Gazze'ye uluslararası bir barış gücü konuşlandırma planı ve Rusya'nın bu konudaki tutumu görüşülecek.

Bahreyn, Arap Birliği'nin başkanlığını yürütüyor ve bölgedeki önemli diplomatik rollerden birini üstleniyor. Ayrıca, ABD Beşinci Filosu'na ev sahipliği yapan Bahreyn, Washington ile güçlü askeri ve stratejik ilişkilere sahip. Rusya ve Çin ile de iyi ilişkiler sürdürmesi, Bahreyn'i bu süreçte kritik bir oyuncu haline getiriyor.
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