Rusya'da büyük şok: IŞİD destekçileri gözaltı merkezini ele geçirdi

Rusya'nın Rostov bölgesindeki bir cezaevinde, tutuklular iki personeli rehin aldı. Olay, Rusya Federal Ceza İnfaz Servisi'nin Telegram kanalında duyuruldu.







Federal Ceza İnfaz Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, Rostov bölgesindeki SİZO-1 cezaevinde bulunan tutuklular, iki ceza infaz personelini rehin aldı. Olay yerinde, bölgesel FSIN başkanı, kolluk kuvvetleri ve savcılık temsilcileri bulunuyor. Rehinelerin serbest bırakılması için müzakereler devam ediyor.





'DURUM KONTROL ALTINDA'

Cumhuriyet'te yer alan habere göre cezaevi yetkilileri, SİZO'nun normal işleyişine devam ettiğini ve durumun kontrol altında olduğunu belirtti. Federal Ceza İnfaz Servisi'nin merkezinden bir ekip Rostov'a giderek olayla ilgili bir inceleme başlattı.





RIA Novosti'ye göre, rehinelerden biri bir operasyon görevlisi, diğeri ise bir gardiyan.





Rehineleri elinde bulunduran tutuklular, terörizm suçlamalarıyla yargılanıyor. Kaynağın verdiği bilgilere göre, tutukluların yangın söndürme ekipmanlarından aldıkları baltalar ve plastik coplar var, ancak ateşli silahları bulunmuyor.





TRAFİK AKIŞI KISITLANDI

Olay nedeniyle Rostov'un merkezinde trafik akışı kısıtlandı. Durumun ciddiyeti nedeniyle yetkililer bölgedeki güvenlik önlemlerini artırdı.