Depremin firari sanıklarını savunan Ersan Şen, Eylem Tok davasını da almak istiyor

Independent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Çiçek, ceza hukukçusu Ersan Şen, akademisyen Dr. Alihan Limoncuoğlu, tv100 ekranlarında yayınlanan Kübra Par'la Farklı Açılar programına konuk oldu.







İstanbul'da 1 Mart'taki kazada Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur ve onu yurt dışına kaçıran annesi Eylem Tok ABD'de yakalanması programda masaya yatırıldı.





"ŞARTLARDA ANLAŞIRSAK EYLEM TOK DAVASINI ALIRIM"



Par'ın "Eylem Tok gelse davasını alır mısınız?" sorusu üzerine Şen "Şartlarda anlaşırsak olur." yanıtını verdi. Par'ın "teklif geldi mi?" sorusuna ise Şen "Yok, hayır. 81 ildeki birçok dosya benim önümden geçer" dedi.





"EYLEM TOK ÇOCUĞUNU KAÇIRDIĞI İÇİN SUÇLU DEĞİL"

Şen "Eylem Tok çocuğunu kaçırdığı için suçlu değil. Delil karartırsa suçlu olur. Eylem Tok aracı vererek taksirle ölüme sebebiyet vermekten yargılanacak" ifadelerine yer verdi.



