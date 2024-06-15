İtalya-Arnavutluk maçında tarihi gol! 23. saniyede attılar

EURO 2024'ün ikinci gününde son şampiyon İtalya ile Arnavutluk B Grubu mücadelesinde karşı karşıya geldi. Maçın henüz başında İtalya'nın kullandığı hatalı taç atışı sonrası 23. saniyede öne geçen Arnavutluk turnuva tarihinin en erken golüne imza attı.



Sağ taraftan İtalya'nın Federico Dimarco ile kullandığı taç atışında Nedim Bajrami ceza sahasında topu bir anda önünde buldu ve sağ çaprazda dar açıdan yaptığı sert şutta topu ağlara gönderdi. Nedim Bajrami 23 saniye ile Avrupa Şampiyonası tarihinde en erken golü atan oyuncu olarak tarihe geçti.