Samanyolu Haber /Spor / İtalya-Arnavutluk maçında tarihi gol! 23. saniyede attılar /15 Haziran 2024 22:48

İtalya-Arnavutluk maçında tarihi gol! 23. saniyede attılar

EURO 2024 B Grubu'nda oynanan İtalya-Arnavutluk maçında 23. saniyede atılan gol turnuvanın en erken golü olarak tarihe geçti.

SHABER3.COM

EURO 2024'ün ikinci gününde son şampiyon İtalya ile Arnavutluk B Grubu mücadelesinde karşı karşıya geldi. Maçın henüz başında İtalya'nın kullandığı hatalı taç atışı sonrası 23. saniyede öne geçen Arnavutluk turnuva tarihinin en erken golüne imza attı.

Sağ taraftan İtalya'nın Federico Dimarco ile kullandığı taç atışında Nedim Bajrami ceza sahasında topu bir anda önünde buldu ve sağ çaprazda dar açıdan yaptığı sert şutta topu ağlara gönderdi. Nedim Bajrami 23 saniye ile Avrupa Şampiyonası tarihinde en erken golü atan oyuncu olarak tarihe geçti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İtalya-Arnavutluk maçında tarihi gol! 23. saniyede attılar Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:07:18