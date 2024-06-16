Gaziantep'te katliam: 5 kişiyi öldürüp intihar etti

Olay, gece saatlerinde kentin 3 farklı mahallesinde meydana geldi.







İddiaya göre, Suriye uyruklu Mustafa Hırdır, gün içerisinde bilinmeyen nedenle kendisi gibi Suriye uyruklu olan bazı kişiler ile tartıştı.





Cumhuriyet'te yer alan habere göre olayın ardından Mustafa Hıdır, gece saatlerinde tartıştığı kişilerden birisini Vatan Mahallesinde berberde tıraş olduğu sırada içeri girip, yanına aldığı tabanca ile ateş açtı.





RASTGELE ATEŞ AÇTI!



Berberdeki yurttaşları panik ve korku içerisinde kaçarken, cinayetin ardından oradan ayrılan Mustafa Hıdır, bu kez tartıştığı kişilerin kaldığı Üçoklar Mahallesi’ne evine gitti. Hıdır, girdiği evde bulunan 6 kişiye de rastgele ateş açtı.





5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği ismi öğrenilemeyen kişilerden 4'ü hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı.





Silah sesini duyan çevredekilerin 112 Acil Çağrı merkezine haber vermesi üzerine adrese gelen ekipler cinayetlerin bağlantılı olduğunu belirledikten sonra şüpheli Mustafa Hıdır'ın yakalanması için çalışma başlattı. Ekiplerin peşine düştüğü Hıdır, kendi evinin bulunduğu Barak Mahallesinde polisleri görünce bu kez 5 kişiyi öldürdüğü tabanca ile kendi başına ateş ederek yaşamına son verdi.





İntihar eden Mustafa Hıdır ve diğer 5 kişinin cansız bedenleri, polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan 2 yaralının ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



