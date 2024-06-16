Samanyolu Haber /Gündem / Katliam gibi olay! Tartıştığı kişileri öldürüp intihar etti: 6 ölü /16 Haziran 2024 08:46

Katliam gibi olay! Tartıştığı kişileri öldürüp intihar etti: 6 ölü

Gaziantep’te, Suriye uyruklu Mustafa Hıdır, gün içerisinde tartıştığı 5 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaraladıktan sonra polis tarafından yakalanacağını anlayınca intihar etti.

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Gaziantep'te gerçekleşen olay, gece saatlerinde kentin 3 farklı mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu Mustafa Hırdır, gün içerisinde bilinmeyen nedenle kendisi gibi Suriye uyruklu olan bazı kişiler ile tartıştı.

BİR KİŞİYİ BERBERDE ÖLDÜRDÜ

Olayın ardından Mustafa Hıdır, gece saatlerinde tartıştığı kişilerden birisini Vatan Mahallesinde berberde tıraş olduğu sırada içeri girip, yanına aldığı tabanca ile ateş açtı. Berberdeki vatandaşları panik ve korku içerisinde kaçarken, cinayetin ardından oradan ayrılan Mustafa Hıdır, bu kez tartıştığı kişilerin kaldığı Üçoklar Mahallesi’ne evine gitti.

EVDEKİLERE RASTGELE ATEŞ AÇTI

Hıdır, girdiği evde bulunan 6 kişiye de rastgele ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği ismi öğrenilemeyen kişilerden 4'ü hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı.

MAHALLEDE POLİSİ GÖRÜNCE İNTİİHAR ETTİ

Silah sesini duyan çevredekilerin 112 Acil Çağrı merkezine haber vermesi üzerine adrese gelen ekipler cinayetlerin bağlantılı olduğunu belirledikten sonra şüpheli Mustafa Hıdır'ın yakalanması için çalışma başlattı. Ekiplerin peşine düştüğü Hıdır, kendi evinin bulunduğu Barak Mahallesinde polisleri görünce bu kez 5 kişiyi öldürdüğü tabanca ile kendi başına ateş ederek yaşamına son verdi.

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

İntihar eden Mustafa Hıdır ve diğer 5 kişinin cansız bedenleri, polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan 2 yaralının ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
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